Народна улюблениця Ірина Федишин разом із сім'єю активно проводить сонячні дні. Співачка вирішила сповна насолодитися літом та не втрачає жодного дня. Вона вміло поєднує роботу та відпочинок, приділяє час чоловікові та синам.

Ірина Федишин вкотре опублікувала серію фотографій на особистій сторінці в інстаграмі. Щодня вона ділиться з підписниками цікавими моментами з життя. Сьогоднішній день не став винятком і зірка показала активності з дітьми.

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Артистка разом із синами – Юрчиком та Олегом і чоловіком Віталієм покаталася на квадроциклі. Для такого заняття вона обрала чорний топ, світло-сині джинси та рожевий піджак. Поєднала вбрання із білими кросівками, на які одягнула бахіли, щоб не забруднити. На голові у знаменитості бачимо шолом, а на обличчі вона зробила природний макіяж з акцентом на губах.

"Активне літо", – коротко написала в публікації Ірина.

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Після активного відпочинку сім'я відправилася у фентезі-парк "Нова Софіївка", що в Умані. Там усі насолодилися красою природи, розвагами, а також зробили яскраві світлини.

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Оскільки цього року подорожувати за кордон небезпечно, то популярними стають мандрівки Україною. Ірина вже встигла побувати у замках Львівщини, в Карпатах, тепер відвідала Умань. Схоже, що виконавиця планує побувати у багатьох цікавих місцях рідної землі, тому чекатимемо на її нові публікації.