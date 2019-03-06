"Квантовий стрибок Шевченка" покажуть на виставці в Еміратах

Нестандартні портрети Кобзаря із серії "Квантовий стрибок Шевченка" поїдуть на виставку у столицю Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Її приурочили до Шевченківських днів, 9 та 10 березня.

Захід відбудеться у галереї N2N Gallery. Там слухатимуть музику, читатимуть вірші, питимуть каву і заводитимуть нові знайомства, розповідає представник української громади в ОАЕ Євген Семенов.

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"Українці полюбляють ходити на каву. В Абу-Дабі покажемо, що філіжанку цього чи будь-якого іншого напою можна посмакувати і з Тарасом Григоровичем у комфортній, майже інтимній, і від того неймовірно чесній атмосфері, створюючи її водночас", – зазначив він.

Автор "Квантового стрибка Шевченка" Олександр Грехов – київський ілюстратор та засновник бренду Unicorn&Wine. Своїми роботами він наробив багато шуму в українському інформпросторі:

11 лютого у київському метро з'явилась незвична виставка "Квантовий стрибок Шевченка" . Її організували Київський метрополітен, Національний музей Тараса Шевченка та ілюстратор Олександр Гре[ов.

виставка "Квантовий стрибок Шевченка" Серед героїв, на яких перетворився Кобзар: Джек Горобець, Йода, Фріда Кало, Вільям Воллес, Термінатор, Людина-павук, Микола Гоголь, Бетмен, Бендер, Дарт Вейдер, Че Гевара, Джон Леннон, Микола Гоголь, Христофор Колумб, Олександр Пушкін, Фантомас, Елвіс Преслі, Локі, Статуя Свободи, Девід Бові, Жак Ів Кусто та інші.

16 лютого молодий чоловік з ножем пошкодив роботи ілюстратора Олександра Грехова . Він переконаний, що осучаснені портрети Кобзаря ображають національну гідність українців.

Виставку вирішили достроково закрити через побоювання, що агресивна людина з ножем може нашкодити й пасажирам столичного метрополітену.

У соцмережах стали на захист художника. Зокрема, ілюстраторка видання The Devochki Леся Мазанік підтримала Олександра Грехова та створила портрети, у яких Леся Українка перетворилася на Диво-Жінку , Фріду Кало, Мерилін Монро, Одрі Хепберн, Нефертіті, Анну Вінтур, королеву Єлизавету II й навіть самого Тараса Шевченка.

Дивіться фото: виставка "Квантовий стрибок Шевченка" у Києві