"Квантовий стрибок Шевченка" покажуть на виставці в Еміратах

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Квантовий стрибок Шевченка
Квантовий стрибок Шевченка / ivinnychanyn.com

Нестандартні портрети Кобзаря із серії "Квантовий стрибок Шевченка" поїдуть на виставку у столицю Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Її приурочили до Шевченківських днів, 9 та 10 березня.

Захід відбудеться у галереї N2N Gallery. Там слухатимуть музику, читатимуть вірші, питимуть каву і заводитимуть нові знайомства, розповідає представник української громади в ОАЕ Євген Семенов.

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"Українці полюбляють ходити на каву. В Абу-Дабі покажемо, що філіжанку цього чи будь-якого іншого напою можна посмакувати і з Тарасом Григоровичем у комфортній, майже інтимній, і від того неймовірно чесній атмосфері, створюючи її водночас", – зазначив він. 

Автор "Квантового стрибка Шевченка" Олександр Грехов – київський ілюстратор та засновник бренду Unicorn&Wine. Своїми роботами він наробив багато шуму в українському інформпросторі:

  • 11 лютого у київському метро з'явилась незвична виставка "Квантовий стрибок Шевченка". Її організували Київський метрополітен, Національний музей Тараса Шевченка та ілюстратор Олександр Гре[ов.
  • Серед героїв, на яких перетворився Кобзар: Джек Горобець, Йода, Фріда Кало, Вільям Воллес, Термінатор, Людина-павук, Микола Гоголь, Бетмен, Бендер, Дарт Вейдер, Че Гевара, Джон Леннон, Микола Гоголь, Христофор Колумб, Олександр Пушкін, Фантомас, Елвіс Преслі, Локі, Статуя Свободи, Девід Бові, Жак Ів Кусто та інші.
  • 16 лютого молодий чоловік з ножем пошкодив роботи ілюстратора Олександра Грехова. Він переконаний, що осучаснені портрети Кобзаря ображають національну гідність українців. 
  • Виставку вирішили достроково закрити через побоювання, що агресивна людина з ножем може нашкодити й пасажирам столичного метрополітену.
  • У соцмережах стали на захист художника. Зокрема, ілюстраторка видання The Devochki Леся Мазанік підтримала Олександра Грехова та створила портрети, у яких Леся Українка перетворилася на Диво-Жінку, Фріду Кало, Мерилін Монро, Одрі Хепберн, Нефертіті, Анну Вінтур, королеву Єлизавету II й навіть самого Тараса Шевченка.
Дивіться фото: виставка "Квантовий стрибок Шевченка" у Києві

 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Тарас Шевченко ОАЕ
Джерело: 24 Канал
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