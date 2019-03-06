"Квантовий стрибок Шевченка" покажуть на виставці в Еміратах
Нестандартні портрети Кобзаря із серії "Квантовий стрибок Шевченка" поїдуть на виставку у столицю Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Її приурочили до Шевченківських днів, 9 та 10 березня.
Захід відбудеться у галереї N2N Gallery. Там слухатимуть музику, читатимуть вірші, питимуть каву і заводитимуть нові знайомства, розповідає представник української громади в ОАЕ Євген Семенов.
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"Українці полюбляють ходити на каву. В Абу-Дабі покажемо, що філіжанку цього чи будь-якого іншого напою можна посмакувати і з Тарасом Григоровичем у комфортній, майже інтимній, і від того неймовірно чесній атмосфері, створюючи її водночас", – зазначив він.
Автор "Квантового стрибка Шевченка" Олександр Грехов – київський ілюстратор та засновник бренду Unicorn&Wine. Своїми роботами він наробив багато шуму в українському інформпросторі:
- 11 лютого у київському метро з'явилась незвична виставка "Квантовий стрибок Шевченка". Її організували Київський метрополітен, Національний музей Тараса Шевченка та ілюстратор Олександр Гре[ов.
- Серед героїв, на яких перетворився Кобзар: Джек Горобець, Йода, Фріда Кало, Вільям Воллес, Термінатор, Людина-павук, Микола Гоголь, Бетмен, Бендер, Дарт Вейдер, Че Гевара, Джон Леннон, Микола Гоголь, Христофор Колумб, Олександр Пушкін, Фантомас, Елвіс Преслі, Локі, Статуя Свободи, Девід Бові, Жак Ів Кусто та інші.
- 16 лютого молодий чоловік з ножем пошкодив роботи ілюстратора Олександра Грехова. Він переконаний, що осучаснені портрети Кобзаря ображають національну гідність українців.
- Виставку вирішили достроково закрити через побоювання, що агресивна людина з ножем може нашкодити й пасажирам столичного метрополітену.
- У соцмережах стали на захист художника. Зокрема, ілюстраторка видання The Devochki Леся Мазанік підтримала Олександра Грехова та створила портрети, у яких Леся Українка перетворилася на Диво-Жінку, Фріду Кало, Мерилін Монро, Одрі Хепберн, Нефертіті, Анну Вінтур, королеву Єлизавету II й навіть самого Тараса Шевченка.
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