Українська гумористична студія "Дизель Шоу" звинуватила "Квартал 95" у крадіжці жартів. "Квартал" начебто перезняв та видав за свій номер "Дизеля", який вони показували глядачам ще 5 років тому.

Між двома українськими гумористичними проєктами виник серйозний конфлікт, повідомляє 24 канал.

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Плагіат зі сторони колег студія "Дизель Шоу" проілюструвала в ролику, який 13 червня опублікували в інстаграмі.

Суть конфлікту між "Квартал 95" та "Дизель Шоу"

Студія "Дизель Шоу" звинуватила "Квартал 95" у тому, що під час недавнього виступу коміки використали жарти про англійську мову, з якими команда "Дизеля" виступала у 2015 році.

Мабуть, миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з "Кварталу". І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери,

– заявили у команді.

Та додали, що їм приємно бути "живими класиками", але авторське право ніхто не скасовував.

Як відреагували прихильники "Кварталу 95"

Деяких підписників здивував такий вчинок команди. Інші ж вважають, що саме "Дизель Шоу" вчинили некоректно. Оскільки не обговорили проблему спершу з колегами, а одразу виставити її на загальний огляд.

Красти – дуже підло.

У Вас набагато краще.

Дивно, що хтось дивується. Вчинок "кварталу" низький.

Ну, у вас же був жарт тільки про англійську мову, а в "Кварталі" про більшість уроків.

Хлопці, ви серйозно?! Якщо у вас є претензії до "Кварталу", будьте ласкаві – з'ясовуйте це між собою! Навіщо в це вплутувати фанатів двох чудових передач"

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