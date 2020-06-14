"Квартал 95" потрапив у скандал: вкрали чужі жарти – відео
Українська гумористична студія "Дизель Шоу" звинуватила "Квартал 95" у крадіжці жартів. "Квартал" начебто перезняв та видав за свій номер "Дизеля", який вони показували глядачам ще 5 років тому.
Між двома українськими гумористичними проєктами виник серйозний конфлікт, повідомляє 24 канал.
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Плагіат зі сторони колег студія "Дизель Шоу" проілюструвала в ролику, який 13 червня опублікували в інстаграмі.
Суть конфлікту між "Квартал 95" та "Дизель Шоу"
Студія "Дизель Шоу" звинуватила "Квартал 95" у тому, що під час недавнього виступу коміки використали жарти про англійську мову, з якими команда "Дизеля" виступала у 2015 році.
Мабуть, миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з "Кварталу". І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери,
– заявили у команді.
Та додали, що їм приємно бути "живими класиками", але авторське право ніхто не скасовував.
Як відреагували прихильники "Кварталу 95"
Деяких підписників здивував такий вчинок команди. Інші ж вважають, що саме "Дизель Шоу" вчинили некоректно. Оскільки не обговорили проблему спершу з колегами, а одразу виставити її на загальний огляд.
- Красти – дуже підло.
- У Вас набагато краще.
- Дивно, що хтось дивується. Вчинок "кварталу" низький.
- Ну, у вас же був жарт тільки про англійську мову, а в "Кварталі" про більшість уроків.
- Хлопці, ви серйозно?! Якщо у вас є претензії до "Кварталу", будьте ласкаві – з'ясовуйте це між собою! Навіщо в це вплутувати фанатів двох чудових передач"
"Дизель Шоу" звинувачує "Квартал 95" у крадіжці жартів: дивіться відео
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Що відомо про "Дизель Шоу" та "Квартал 95"
- "Дизель Шоу" – українське гумористичне телешоу. Виробляється студією "Дизель Студіо" та виходить в ефір з 2015 року на українському телеканалі "ICTV".
- "Студія Квартал-95" – творче об'єднання, що виробляє шоу-проєкти й розважальні програми російською та українською мовою. Студію засновано 2003 року на базі команди КВК "95-й квартал".