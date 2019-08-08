"Квартал 95" знайшов коміка, який буде пародіювати Зеленського

Студія "Квартал 95" знайшла коміка, який буде пародіювати президента Володимира Зеленського. Ним стане колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий.

Про це він спочатку натякнув у свому інстаграмі, а потім і підтвердив це.

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Юрій Великий вже публікує відео з гримерки, де він пародіює Володимира Зеленського.

Дивіться відео: як Юрій пародіює Зеленського

У самій студії інтригу хоч і намагаються тримати, проте також вже засвітили коміка у своїх відео з репетицій.

Що відомо про вихід Зеленського з "Кварталу 95"?Після перемоги на останніх президентських виборах Зеленський припинив участь у проектах, в яких був ведучим, режисером чи актором. Так, телешоу "Ліга сміху" тепер веде його колега, учасник студії "Квартал 95" – Євген Кошовий. Зазначимо, що бізнес-партнер президента Борис Шефір разом із Володимиром Зеленським є співвласниками групи компаній "Квартал 95".

Хто гратиме Вакарчука? Лідера партії "Голос" співака Святослава Вакарчука на сцені буде грати Олександр Пікалов, відомий за пародіями на президента-втікача Віктора Януковича.



Олександр Пікалов