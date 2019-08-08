"Квартал 95" знайшов коміка, який буде пародіювати Зеленського

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Юрій Великий новий Зеленський в Квартал 95 – фото і деталі
Зеленського буде пародіювати Юрій Великий / Фото з відкритих джерел

Студія "Квартал 95" знайшла коміка, який буде пародіювати президента Володимира Зеленського. Ним стане колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий.

Про це він спочатку натякнув у свому інстаграмі, а потім і підтвердив це.

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Юрій Великий вже публікує відео з гримерки, де він пародіює Володимира Зеленського.

Дивіться відео: як Юрій пародіює Зеленського

У самій студії інтригу хоч і намагаються тримати, проте також вже засвітили коміка у своїх відео з репетицій.

Що відомо про вихід Зеленського з "Кварталу 95"?Після перемоги на останніх президентських виборах Зеленський припинив участь у проектах, в яких був ведучим, режисером чи актором. Так, телешоу "Ліга сміху" тепер веде його колега, учасник студії "Квартал 95" – Євген Кошовий. Зазначимо, що бізнес-партнер президента Борис Шефір разом із Володимиром Зеленським є співвласниками групи компаній "Квартал 95".

Хто гратиме Вакарчука? Лідера партії "Голос" співака Святослава Вакарчука на сцені буде грати Олександр Пікалов, відомий за пародіями на президента-втікача Віктора Януковича.

Олександр Пікалов
Олександр Пікалов

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Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики LifeStyle Квартал 95 Святослав Вакарчук - новини Новини культури
Джерело: 24 канал
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