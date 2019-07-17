Квентін Тарантіно назвав останній фільм, яким завершить кар'єру в кіно

Культовий американський режисер Квентін Тарантіно нещодавно приголомшив світ новиною, що планує назавжди покинути кінематограф. За його словами, останньою кінострічкою, найімовірніше, стане "Зоряний шлях" ("Стартрек").

Наразі ще офіційно невідомо, чи сяде 56-річний Тарантіно в режисерське крісло майбутньої стрічки, але якщо це станеться, то це буде 10-й за рахунком фільм кінотворця. Про це повідомляють у виданні CinemaBlend.

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Я думаю, у мене є лазівка. Фільм "Зоряний шлях" нею не вважається. Я можу зробити цю кінострічку, але, звичайно, я б закінчив якоюсь оригінальною картиною... Це мій останній фільм і там не повинно бути нічого зайвого. Тому я не знаю, чи збираюсь його зробити, але це все ж може статись,

– невпевнено висловився Квентін в розмові з журналістами.

Квентін Тарантіно про свою останню режисерську роботу: відео

Раніше Квентін Тарантіно в інтерв'ю для GQ Australia розповідав, що він віддав кінематографу все, що міг, тому йде з нього.

"Думаю, що стосується стрічок для кінопрокату, я дійшов до певної межі. Я хочу писати книги й театральні п'єси, тобто, я не кину творчість, це точно. Просто я вважаю, що віддав кінематографу все, що міг", – пояснював свої роздуми покинути кіно Квентін Тарантіно.

Хто такий Квентін Тарантіно?Квентін Тарантіно – багатостороння талановита особистість. Він і режисер, і продюсер, і сценарист, і актор. Свою діяльність американець розпочав завдяки Лоуренсу Бендеру, який переконав його почати писати сценарії. Його перше творіння з'явилося на світ у 1985 році, однак не було реалізоване. Світову популярність йому приніс фільм "Кримінальне чтиво" (1994). Саме за нього він отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а також премії Оскар і Золотий глобус у категорії "Найкращий сценарій".