Квентін Тарантіно став батьком первістка, – ЗМІ

Вчора, 22 лютого, у подружжя 56-річного голлівудського кінорежисера Квентіна Тарантіно та співачки Даніели Пік народився первісток. Зіркова пара стала батьками хлопчика, який з'явився на світ у Тель-Авіві. Новоспечений татко з нетерпінням чекав народження сина, присвятивши свою перемогу на Золотому глобусі цьогоріч вагітній дружині.

Про поповнення у родині іменитого американського сценариста та 36-річної ізраїльської співачки та моделі повідомило видання Pnai Plus magazine. Малюк з'явився на світ в ізраїльській лікарні Іхілов у Тель-Авіві. Для Квентіна Тарантіно та співачки Даніели Пік це перша дитина, яка народилася після двох років подружнього життя.

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Про вагітність обраниці відомого режисера стало відомо у серпні минулого року за кілька тижнів після успішної презентації стрічки "Одного разу в Голлівуді". Згодом у пресу просочилася інформація, що народжувати малюка Даніела планує в Тель-Авіві. Для цього Квентін Тарантіно орендував розкішний маєток, має загальну площу 500 квадратних метрів. Місячна оренда такого будинку вартує подружжю 80 тисяч шекелів, що становить понад півмільйона гривень.



Квентін Тарантіно і Даніела Пік, листопад 2018 року / People

Раніше Крентін Тарантіно повідомляв, що після народження первіста планує зробити паузу в успішній кар'єрі та цілком присвятити себе родині. Адже впродовж десятиліть він невтомно творив історію світового кінематографу, ігноруючи особисте життя. Саме красуня Даніела Пік. яка молодша за легендарного сценариста на 20 років, змусила його нарешті замислитися про сім'ю.

Нагадаємо, що Квентін Тарантіно і Даніела Пік познайомилися ще у 2009 році. Саме тоді режисер презентував в Ізраїлі фільм "Безславні виродки" (Inglourious Basterds). Проте зірки почали зустрічатися лише у 2016 році. 1 липня 2017 року пара офіційно побралася, у вересні того ж року влаштували вечірку для друзів у Нью-Йорку, яка об'єднала найвідоміших голлівудських знаменитостей. У листопаді 2018 року Квентін і Даніела провели церковну церемонію у Лос-Анджелесі.