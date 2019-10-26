Квентін Тарантіно відмовився цензурувати фільм "Одного разу в Голлівуді" для показу в Китаї

Фільм "Одного разу в Голлівуді" став справжнім вибухом у кіноіндустрії в 2019 році. На його прем'єру чекали у кожному куточку світу. Однак, схоже, китайці не матимуть змоги побачити популярну стрічку через непорозуміння між Тарантіно та місцевими дистриб'юторами.

Іноземне видання The Guardian повідомляє про те, що відомий режисер Квентін Тарантіно відмовився співпрацювати з дистриб'юторними компаніями Китаю. Причиною цьому стала їхня вимога цензурувати кінокартину "Одного разу в Голлівуді".

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Представники організації вимагають від Тарантіно, аби той вніс певні зміни до сюжету і лише після цього його зможуть транслювати у КНР. Західні ЗМІ пишуть, що ймовірною причиною непорозумінь між режисером та дистриб'ютором може бути образ у фільмі "Одного разу в Голлівуді" китайського актора Брюса Лі.

Подейкують, що його донька звернулася до китайської преси, заявивши про незадоволення образом тата у фільмі. Мова йде про сцену, у якій Бред Пітт у жартівливій бійці з актором, який грав Брюса Лі, відкинув його у припаркований збоку автомобіль і той постав в образі посміховиська перед публікою.



Сцена з Бредом Піттом і Брюсом Лі, яка не сподобалася його доньці / IMDb