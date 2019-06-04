Квентін Тарантіно взявся за новий проект: режисер зніме шедевр за коміксами "Джанго Зорро"

Американський режисер і сценарист Квентін Тарантіно зніме повнометражний фільм, основою для якого послужать його власні комікси "Джанго Зорро". Карти буде так званим сиквелом до фільму "Джанґо Вільний", який вийшов у прокат у 2012 році.

56-річний Квентін Тарантіно тільки-но представив фільм "Одного разу в Голлівуді" на Каннському фестивалі, над сценарієм для якого працював протягом п'яти років, а вже взявся за нову роботу. Про це повідомляє видання Collider.

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Як зазначається у джерелі, у центрі сюжету постане добре знайомий Джанґо, адже фільм буде продовженням знаменитої стрічки "Джанґо Вільний". Попри те, що події розгортатимуться через кілька років після того моменту, на якому завершилася перша частина, головний герой все ще підробляє мисливцем за головами, а свої "здобутки" надсилає дружині. Одного разу він зустрічає постарілого Зорро. Він стає його охоронцем і вирушає з ним рятувати рабів.