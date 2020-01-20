Квентін Тарантіно зніме серіал "Закони Баунті" за мотивами фільму "Одного разу в Голлівуді"

Один із найпопулярніших режисерів сьогодення Квентін Тарантіно неабияк втішив своїх прихильників, зізнавшись, що планує зняти багатоепізодичну стрічку за фільмом "Одного разу в Голлівуді". Подробиці читайте далі.

Влітку 2019 року Квентін Тарантіно приголомшлив кіновсесвіт відвертим зізнанням – створений ним десятий фільм стане завершальним у його кар'єрі. Однак після успіху стрічки "Одного разу в Голлівуді" у прокаті він наважився на приємний бонус для поціновувачів його творчості. Як повідомляє видання Deadline, культовий кінотворець створить так званий спін-оф у своїй кар'єрі.

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Наразі Квентін Тарантіно пише книгу і не розкриває деталей свого завершального, десятого, проєкту у кінематографі. Однак спеціально для фільму "Одного разу в Голлівуді" режисер зніме серіал, який вже отримав назву "Закони Баунті".

Чи повернуться до своїх ролей улюблені голлівудські актори, серед яких Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо та Марго Роббі, поки що невідомо, однак Тарантіно зізнався, що вже активно працює над сценарієм.

Я дуже хочу зняти "Закон Баунті", але це займе півтора року. Я закінчив сценарій п'яти епізодів. Тому я зроблю це і сам їх зніму,

– заявив Квентін Тарантіно.

Нагадаємо, наразі фільм "Одного разу в Голлівуді" та його акторський склад номінується на всі престижні премії. Зокрема, сценарій до стрічки і сама стрічка стали лауреатами "Золотого глобуса 2020", а Бред Пітт отримав статуетку за "Найкращу чоловічу роль". Наразі фільм номіновано у категорії "Найкращий фільм" на "Оскар-2020".

"Одного разу в Голлівуді": трейлер українською дивитися онлайн