У США продовжуються протести проти расизму. Водночас мітингувальники активно шукають стрічки, у яких теж є натяки на дискримінацію. Так, культового режисера Квентіна Тарантіно назвали расистом, оскільки він у фільмах використовував слово "нігер".

Про це заявив сценарист "12 років рабства" Джон Рідлі, передає Yahoo. За його словами, Квентін Тарантіно спонукав акторів вживати слово "нігер" в кадрі, хоч цього і не було в сценаріях. Режисеру подобалась така "жива мова", насичена расистськими фразами, тому ніхто зі знімальної групи навіть не брався переконувати зірку Голлівуду у зворотному.

Все про скандал "Віднесені вітром" повернули на HBO Max: що змінили у культовому фільмі

Його певним чином тішило це слово. Репліки не використовувались в конкретному контексті, їх просто можна почути у багатьох сценах. Це змушує мене лютувати,

– заявив Джон Рідлі.

Щонайменше у 4 кінострічках Квентіна Тарантіно можна почути слово "нігер". Зокрема, у фільмах "Кримінальне чтиво", "Джекі Браун", "Мерзенна вісімка", "Джанго вільний".

Чому слово "нігер" є расистським? Спершу це слово не мало негативного підтексту. Воно є скороченням негроїдної раси. Однак його почали активно вживати у США, коли прокотились злочини та вбивства на расовому підґрунті, тому "нігер" набуло іншого значення та стало образливим.

Які ще фільми звинуватили у расизмі

Фільми Квентіна Тарантіно – не єдині, де побачили расову дискримінацію. У культовій стрічці "Віднесені вітром" героїня Маммі, яка була нянькою Скарлет О'Хари, стикалась із расизмом. Не менше обурення викликала й історія акторки Гетті МакДеніел, яка на врученні Оскара сиділа окремо від своїх голлівудських колег. Після хвилю звинувачень у мережі представники HBO Max на кілька днів забрали фільм з стрімінгової платформи та повернули його з коментарями про расизм.

Окрім цього, стрічку "Прислуга", яка отримала чималу популярність на хвилі протестів у США, звинуватили у романтизації рабства. Хейтери заявили, що тему расизму там відкрито занадто поверхнево, тому фільм не рекомендували для перегляду.