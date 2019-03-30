Квест пройдено: фанати "Гри престолів" відшукали всі заховані трони

Представники телеканалу НВО разом з творцями серіалу "Гра престолів" видумали цікавий квест для своїх шанувальників. Шість тронів з кінострічки було заховано у містах в різних куточках світу. Однак прихильники справилися з завданням швидше, ніж автори ідеї могли очікувати.

Близько двох тижнів тому представники телеканалу НВО, на якому транслюють один із найпопулярніших серіалів сьогодення "Гру престолів", повідомили фанатів про цікавий квест. У різних кутках світу вони заховали 6 тронів, які неодноразово були представлені у стрічці і дали підказку, як їх шукати.

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Натяком слугували короткі відео у форматі 360 градусів, які телеканал НВО публікував по мірі знаходження попередніх тронів.

Останній престол було знайдено через 10 хвилин після того, як відеоролик з'явився в мережі. Його знайшла мешканка Нью-Йорка Мелані Хоакін. Американка впізнала локацію, яка була на відео, по старих руїнах військового комплексу. Зараз на тому місці розташований парк Форт Тротт.

Що цікаво, дівчині вдалося відшукати трон настільки швидко, що організатори ще не встигли відкрити ворота парку. Як виявилося, Мелані живе поблизу місця розташування, тому легко відгадала і максимально швидко віднайшла престол.

Трон у США

Трон в Канаді

Трон у Бразилії

Трон в Іспанії

Трон у Швеції

Трон у Великій Британії