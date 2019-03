Квітка Цісик – душа України: біографія відомої співачки

Українка із галицьким корінням Квітка Цісик народилася і все життя прожила у США. Її голосом захоплювався весь американський шоу-бізнес. Із нею працювали Майкл Джексон, Вітні Г'юстон та інші світові зірки. Та в Україні її почули та оцінили вже після смерті.

Батько Квітки був львівським скрипалем. Її бабуся (у дівоцтві Софія Нагірна-Кандяк), дідусь та мама жили у Львові до 1944 року. Родина була знаною інтелігенцією у місті. Втікаючи від окупації та радянської влади, у 1949 році опинилися у США. Співачка народилася в Америці. В дитинстві Квітка була пластункою – їздила у табори в гори, де вивчала українські пісні, звичаї і обряди.

Повне ім'я співачки – Квітослава-Орися. Рідні і близькі її називали Квіткою. А популярність у США вона здобула під псевдонімом Кейсі – поєднання перших літер імені та прізвища – Kvitka Cisuk.

Унікальний голос

Цісик мала колоратурне сопрано. Прихильники у її голосі іноді вгадували звучання скрипки. Вона з легкістю експериментувала зі стилями – від джазу до класики. І мала неабиякий успіх як у виконанні "попсових" пісень, так і в оперному співі. Крім того, Квітка Цісик володіла технікою, поширеною у карпатських селах – "білим голосом".

Завдяки скруті – шалена популярність

Після смерті батька Квітка шукала заробіток, як могла: пропонувала записи різноманітним компаніям, співала у нью-йоркських клубах. Так її помітили продюсери. Відтоді в Америці Цісик стала однією з найвідоміших і найдорожчих виконавиць джинглів до рекламних роликів.



У Квітки був унікальний голос, яким вона тішила до останніх днів

Її голос звучав у рекламних компаніях Coca-Cola, American Airlines, McDonald's. Протягом 16 років вона була офіційним голосом "Форд Моторз". Багато американців і досі пам'ятають музичний джингл "Have you driven a Ford lately" у виконанні Кейсі Цісик. За це "Форд" дарував їй автомобілі. Ця ж компанія підрахувала, що голос Цісик прослухали понад 22 мільярди разів, тобто у кілька разів більше, ніж населення Землі.

Реклама "Форд Моторз" голосом Квітки

Співачка працювала і допомагала багатьом відомим американським музикантам та продюсерам. Співала на бек-вокалі у Вітні Г'юстон та Майкла Джексона. Також її запрошували для участі в записах своїх альбомів відомі співаки – Майкл Болтон, Боб Джеймс, Лінд Ронстад, Роберт Флек.

Оскароносна пісня

У 1978 році пісня "Ти осяюєш моє життя", яку виконала Квітка Цісик в однойменному фільмі, отримала Оскар і Золотий глобус. Пісня також була номінована на "Греммі" у категорії "Пісня року". Цісик виконала у фільмі всі жіночі партії, втім, через конфлікт з режисером фільму її прізвище вирізали із титрів. У стрічці Квітка Цісик також спробувала себе як актриса, зігравши у фільмі роль подруги головної героїні.

Україна у піснях Цісик

Квітка Цісик записала два україномовні альбоми – "Квітка" у 1980 році, а також "Два кольори" у 1989-му. Це їй коштувало близько 200 тисяч доларів. Для їхнього запису вона наймала найкращих музикантів Нью-Йорка, акомпанувала Квітці її рідна сестра Марія, а правильну українську вимову ставила мама.

Обидві платівки у 1990-му році були номіновані на премію "Греммі" в категорії "сучасний фольк". До України вони потрапляли здебільшого контрабандою, люди перезаписували пісні і передавали один одному. Адже в радянський час роботи Цісик потрапляли під заборону.

Ще ніхто і ніде так не заспівав пісні мого друга Володимира Івасюка, як це зробила Квітка,

– так про Квітку сказав Назарій Яремчук.

До нас дійшло лиш одне інтерв'ю за участю Квітки. Його вона дала керівнику музичного ансамблю "Червона рута" Олександру Горностаю у 1992 році під час візиту до США.

Унікальне відео із Квіткою Цісик

Унікальне відео із Квіткою Цісик, частина 2

Особисте життя та хвороби Квітки

Цісик мала двох чоловіків-американців. Обидва – музиканти, обидва працювали над її українськими піснями. Син Ед-Володимир теж займається музикою й до сьогодні.



Квітка Цісик із першим чоловіком та сином Едом-Володимиром

У 1992 році лікарі діагносутвали у Квітки рак молочної залози. Обіцяли лише кілька місяців, та вона прожила 7 років. Квітка померла, не доживши п'ять днів до свого 45-річчя. Від цієї ж недуги померли її мама та сестра.

