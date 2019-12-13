Квитки розлітаються: Макс Корж встановив рекорд для України

Білоруський виконавець спромігся обійти всіх вітчизняних та світових зірок. На сторінках соціальних мереж він оголосив про єдиний сольний концерт в Україні 2020 року, який відбудеться лише у липні. 11 грудня стартував продаж квитків і вже за добу фанати розкупили 14 тисяч місць. Це цілковитий рекорд.

Співак та автор пісень цьогоріч відгримів з сольним концертом в столиці на стадіоні "Динамо". Він був радий виступати для української публіки після численних заборон, що обмежували його в'їзд на територію нашої держави. Макс Корж зізнався, що засумував за "мурашним" Києвом.

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Тоді йому вдалося зібрати 40 тисяч відданих прихильників. Ажіотаж розгорівся з першого дня продажу квитків. За добу розкупили 6 тисяч місць. Проте концертні промоутери з'ясували нову вражаючу статистику.

10 грудня на офіційній сторінці Макса Коржа в інстаграмі з'явився допис, яким він оголосив про єдиний у наступному році концерт в Україні.

Одеса. 25 липня. Єдиний концерт в Україні. Квитки будуть в середу. Останній Київ показав, що в Україні дуже гарячі концерти, тому ми вирішили не з'являтися надто часто, щоб наша планета не розійшлися по швах,

– анонсував співак.

Наступного дня фанати за 24 години розкупили близько 14 тисяч квитків. Такої динаміки не встановлювали жодні легендарні артисти.

Гастрольний досвід Макса Коржа промовисто констатує, що зі звичайного хлопця з Берестейської області він перетворився на світову зірку та улюбленця мільйонів слухачів.

Свій дебютний трек "Небо поможет нам" він записав за 300 доларів, позичивши гроші в мами. А після повернення з армії дізнався, що його пісня здобула популярність. З того часу Макс Корж записав п'ять альбомів, зняв понад 20 кліпів, дав сотні концертів. А його фани збирають цілі бас-тури на концерти та вважаються наймасштабнішою фан-спільнотою на пострадянському просторі.