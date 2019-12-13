Квитки розлітаються: Макс Корж встановив рекорд для України

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Макс Корж / Instagram / @maxkorzhmus

Білоруський виконавець спромігся обійти всіх вітчизняних та світових зірок. На сторінках соціальних мереж він оголосив про єдиний сольний концерт в Україні 2020 року, який відбудеться лише у липні. 11 грудня стартував продаж квитків і вже за добу фанати розкупили 14 тисяч місць. Це цілковитий рекорд.

Співак та автор пісень цьогоріч відгримів з сольним концертом в столиці на стадіоні "Динамо". Він був радий виступати для української публіки після численних заборон, що обмежували його в'їзд на територію нашої держави. Макс Корж зізнався, що засумував за "мурашним" Києвом. 

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Тоді йому вдалося зібрати 40 тисяч відданих прихильників. Ажіотаж розгорівся з першого дня продажу квитків. За добу розкупили 6 тисяч місць. Проте концертні промоутери з'ясували нову вражаючу статистику. 

10 грудня на офіційній сторінці Макса Коржа в інстаграмі з'явився допис, яким він оголосив про єдиний у наступному році концерт в Україні. 

Одеса. 25 липня. Єдиний концерт в Україні. Квитки будуть в середу. Останній Київ показав, що в Україні дуже гарячі концерти, тому ми вирішили не з'являтися надто часто, щоб наша планета не розійшлися по швах,
– анонсував співак. 

Наступного дня фанати за 24 години розкупили близько 14 тисяч квитків. Такої динаміки не встановлювали жодні легендарні артисти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Макс Корж (@maxkorzhmus)

Гастрольний досвід Макса Коржа промовисто констатує, що зі звичайного хлопця з Берестейської області він перетворився на світову зірку та улюбленця мільйонів слухачів.

Свій дебютний трек "Небо поможет нам" він записав за 300 доларів, позичивши гроші в мами. А після повернення з армії дізнався, що його пісня здобула популярність. З того часу Макс Корж записав п'ять альбомів, зняв понад 20 кліпів, дав сотні концертів. А його фани збирають цілі бас-тури на концерти та вважаються наймасштабнішою фан-спільнотою на пострадянському просторі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Макс Корж (@maxkorzhmus)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Концерти
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