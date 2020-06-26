У час карантину Білий дім посилено працює та звітує перед громадськістю. Днями у президентській резиденції відбувся брифінг, на який завітала і Іванка Трамп. Знаменита модниця продемонструвала стильний літній образ, який вже встиг зачарувати мережу.

Як відомо, після інавгурації Дональда Трампа його донька Іванка одразу ж зайняла кабінет у Білому домі та стала його радницею. Знаменита модниця не боїться представляти свого батька на офіційних заходах, тому з легкістю бере участь у політичних подіях США. Днями вона з'явилась на брифінгу, де виголосила промову.

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Щорічний звіт політиків стосувався питання торгівлі людьми. Іванка Трамп наголосила, що всього одна людина може дати надію жертвам, які потрапили в рабство у ХХІ столітті. Окрім цього, політик звернулась до уряду, щоб питання торгівлі людьми та покарання за ці злочини стали пріоритетними для розгляду.

Не менше привернув увагу і стиль Іванки Трамп. Для важливого брифінгу вона обрала трендову літню сукню з квітковим принтом. До вбрання політик підібрала босоніжки на високих підборах та зробила ідеальну укладку волосся. Виглядала Іванка Трамп неперевершено, що вже відзначили користувачі мережі у коментарях до допису.



Іванка Трамп у стильній сукні / Фото Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп на брифінгу / Фото Instagram / @ivankatrump