Квітковий принт і червоне взуття: королева Іспанії Летиція повторила свій старий образ

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Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція відвідала захід, який присвячений святкуванню 100-річчя школи сестринства і Центрального госпіталю Cruz Roja Hospital в Мадриді.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Для виходу Летиція одягла спідницю-міді з квітковим принтом від Caroline Herrera, поєднавши її з простою білосніжною блузою від Hugo Boss. Образ доповнювали червоні туфлі-човники на стійких підборах і білий клатч.

Іспанська королева вкотре підтвердила свій неофіційний статус "ікони стилю", продемонструвавши вишуканий смак, а також натуральність у виборі зачіски та макіяжу.

королева летиція
Королева Летиція / Getty Images

Що цікаво, цю спідницю Летиція одягає не вперше. Так, на аудієнції з членами іспанської команди Зимової Олімпіади королева одягнула таку ж саму спідницю. Однак доповнила її яскравими червоними ботфортами і білим гольфом.

Королева Летиція / CasaReal
Королева Летиція / CasaReal

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: Lifestyle
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