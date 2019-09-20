К'яра Ферраньї оголила груди на Тижні моди у Мілані: пікантне фото

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / www.gettyimages.com

Популярна італійська блогерка та інфлюенсерка К'яра Ферраньї є гостею багатьох Тижнів моди в усіх столицях моди, на яких зірка приголомшує своїм стилем та розкішними образами.

17 вересня у Мілані розпочався Тиждень моди, який триватиме до 23 вересня. К'яра Ферраньї завітала на показ колекції весна/літо 2020 бренду Alberta Ferretti.

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Блогерка для виходу приміряла напівпрозоре мініплаття синього кольору, прикрашене блискітками. Свій образ італійка доповнила босоніжками кольору індиго на стійких підборах, легкими локонами та макіяжем з акцентом на очах.

Ферраньї вирішила не одягати спідню білизну під вбрання, відтак вона вкотре потрапила у курйозну ситуацію. Папараці змогли сфотографувати оголені груди К'яри та розмістити знімки у мережі. Що цікаво, знаменитість не приділяє жодної уваги тому, що може випадково оголитися на публіці.

Раніше на Венеційському кінофестивалі представили документальний фільм про життя зірки Chiara Ferragni: Unposted. До прем'єри головна героїня ретельно готувалася та вийшла на червону доріжку у надзвичайній сукні від Dior. Тоді з нею відбувся аналогічний курйоз із платтям.

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Тиждень моди Стиль і мода К'яра Ферраньї Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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