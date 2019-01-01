К'яра Ферраньї похизувалася пишними сідницями: сексуальні фото

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К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram/ @chiaraferragni

Знаменита італійська блогерка К'яра Ферраньї разом зі своїм чоловіком репером Fedez відправилася зустрічати Новий рік на Мальдіви. 31-річна модель ділиться зі своїми шанувальниками знімками, на яких вона сексуально позує у звабливих купальниках від власного бренду та інших марок.

Останні дні 2018 року знаменита італійська модель і бізнес-вумен К'яра Ферраньї вирішила провести у тихому і сонячному місці. Вона разом зі своїм коханим репером Fedez (справжнє ім'я Федеріко Лючія, – 24 канал) полетіли на Мальдіви. Шанувальники помітили відсутність на світлинах їхнього сина Лео, ймовірно, закохані вирішили залишити його на бабусь.

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31-річна К'яра Ферраньї з початку відпочинку активно ділиться яскравими знімками зі своїми шанувальниками. Так, останні світлини, які модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram, підкорили її "фоловерів". На одному зі знімків К'яра сексуально позує перед камерою задом, виставляючи з води свої пишні сідниці. Вона сфотографувалась у басейні, на фоні якого видніється безмежний океан.

 

Пізніше модель опублікувала знімки на узбережжі океану, яке вона зробила під час заходу сонця. "Перший захід цього року. Фото мого чоловіка Fedez", – прокоментувала дивовижну світлину К'яра.

 

Молода мама позувала у воді в леопардовій пляжній сукні та яскравих закритих купальниках.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Еротика К'яра Ферраньї Мода Відпочинок
Джерело: 24 канал
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