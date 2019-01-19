К'яра Ферраньї показала, як підріс її 10-місячний син: кумедні фото

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К'яра Ферраньї і Лео
К'яра Ферраньї і Лео / Instagram / @chiaraferragni

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї виховує свого первістка – спільного з чоловіком Fedez сина Леоне, якому 19 січня виповнилося 10 місяців.

Ще з перших днів після народження Лео став зіркою соціальних мереж. Нові знімки К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото малюк одягнений у костюм від Versace із візерунками золотого кольору і чорні кросівки Nike. 

"Він вже набагато стильніший за нас", – зазначила у підписі щаслива мама Ферраньї.

Син К'яри Ферраньї Леоне / Instagram / @chiaraferragni
Син К'яри Ферраньї Леоне / Instagram / @chiaraferragni

Син К'яри Ферраньї Леоне / Instagram / @chiaraferragni
Син К'яри Ферраньї Леоне / Instagram / @chiaraferragni

Так, шанувальники у мережі вже розпочали сперечатися, на кого із зіркових батьків хлопчик схожий більше.

До слова, 1 вересня Ферраньї в розкішній сукні від Dior вийшла заміж за репера Fedez – так, про їхнє весілля говорив весь світ і його назвали "королівським".


К'яра Ферраньї і її чоловік Fedez / Instagram / @chiaraferragni

Теги: LifeStyle Мода К'яра Ферраньї Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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