К'яра Ферраньї показала, як підріс її 10-місячний син: кумедні фото

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї виховує свого первістка – спільного з чоловіком Fedez сина Леоне, якому 19 січня виповнилося 10 місяців.

Ще з перших днів після народження Лео став зіркою соціальних мереж. Нові знімки К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото малюк одягнений у костюм від Versace із візерунками золотого кольору і чорні кросівки Nike.

"Він вже набагато стильніший за нас", – зазначила у підписі щаслива мама Ферраньї.



Син К'яри Ферраньї Леоне / Instagram / @chiaraferragni



Син К'яри Ферраньї Леоне / Instagram / @chiaraferragni

Так, шанувальники у мережі вже розпочали сперечатися, на кого із зіркових батьків хлопчик схожий більше.

До слова, 1 вересня Ферраньї в розкішній сукні від Dior вийшла заміж за репера Fedez – так, про їхнє весілля говорив весь світ і його назвали "королівським".



К'яра Ферраньї і її чоловік Fedez / Instagram / @chiaraferragni