К'яра Ферраньї позує голяком на березі океану: сміливі фото блогерки

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка відпочиває на курорті The Brando у Французькій Полінезії зі своїм чоловіком Федеріко Лючією, шокувала шанувальників у мережі оголеними знімками.

Звабливі фото з відпочинку К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Без купальника", – лаконічно зазначила Ферраньї у підписі.

На світлинах вона позує поблизу пляжу в океані, з аксесуарів на зірці – стильні окуляри у білій оправі та золоті сережки. За одну добу знімок зібрав понад 630 тисяч вподобань та безліч позитивних коментарів.



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Не одна Ферраньї сміливо знялася оголеною у воді. Її чоловік італійський репер Федеріко Лючія також показав відверте фото, на якому прикрився лише кокосом.



Федеріко Лючія / Instagram / @fedez