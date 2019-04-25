К'яра Ферраньї позує голяком на березі океану: сміливі фото блогерки

652 Читать новость на русском
К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка відпочиває на курорті The Brando у Французькій Полінезії зі своїм чоловіком Федеріко Лючією, шокувала шанувальників у мережі оголеними знімками.

Звабливі фото з відпочинку К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: У відвертому купальнику: К'яра Ферраньї похизувалася сідницями – сексуальні фото

"Без купальника", – лаконічно зазначила Ферраньї у підписі.

На світлинах вона позує поблизу пляжу в океані, з аксесуарів на зірці – стильні окуляри у білій оправі та золоті сережки. За одну добу знімок зібрав понад 630 тисяч вподобань та безліч позитивних коментарів.

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Не одна Ферраньї сміливо знялася оголеною у воді. Її чоловік італійський репер Федеріко Лючія також показав відверте фото, на якому прикрився лише кокосом.  

федеріко лючія
Федеріко Лючія / Instagram / @fedez

blog_ava
Хто не проголосував за закон про державну мову: список
25 квітня
6889
Теги: LifeStyle К'яра Ферраньї Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
25 квітня 20:24 Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
131
Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
25 квітня 16:36 Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
2340
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
25 квітня 14:40 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
1449
Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
25 квітня 13:01 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
13315
Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
25 квітня 12:30 Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
Олена Булан 2764
Новини
Більше новин
Залиште відгук