К'яра Ферраньї позує голяком на березі океану: сміливі фото блогерки
Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка відпочиває на курорті The Brando у Французькій Полінезії зі своїм чоловіком Федеріко Лючією, шокувала шанувальників у мережі оголеними знімками.
Звабливі фото з відпочинку К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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"Без купальника", – лаконічно зазначила Ферраньї у підписі.
На світлинах вона позує поблизу пляжу в океані, з аксесуарів на зірці – стильні окуляри у білій оправі та золоті сережки. За одну добу знімок зібрав понад 630 тисяч вподобань та безліч позитивних коментарів.
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni
Не одна Ферраньї сміливо знялася оголеною у воді. Її чоловік італійський репер Федеріко Лючія також показав відверте фото, на якому прикрився лише кокосом.
Федеріко Лючія / Instagram / @fedez