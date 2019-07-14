К'яра Ферраньї приміряла образ Сейлор Мун в Токіо: якраві фото
Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї, за якою стежать близько 17 мільйонів користувачів у соціальних мережах, відправилася у столицю Японії разом зі своїм чоловіком Fedez та їхнім спільним сином Лео.
Яскраві фотографії з Токіо Ферраньї публікує на своїй сторінці в Instagram. Для японської подорожі блогерка підготувала безліч яскравих "луків" в стилі аніме.
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Для одного зі своїх публічних виходів італійка підготувала "косплей" популярної героїні японських мультфільмів, а саме переодягнулася в Сейлор Мун.
"Останньої ночі я перетворилася на героїню з мого дитинства", – додала у підписі К'яра.
Не менш цікавими є й інші "аутфіти" зіркового італійського сімейства. Мода в Японії дозволила Ферраньї не боятися шалених експериментів в одязі та макіяжі, відтак Instagram блогерки рясніє від насичених кольорів та незвичних образів.
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