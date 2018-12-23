К'яра Ферраньї сходила з 9-місячним сином в спа: кумедні фото

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К'яра Ферраньї з родиною
К'яра Ферраньї з родиною / Instagram / @chiaraferragni

Знаменита італійська блогерка К'яра Ферраньї поїхала відпочивати із 9-місячним сином Лео та чоловіком, співаком Fedez (Федеріко Лючія) у гірський масив у Східних Альпах в Італії – Доломіти, де зупинилася у п'ятизірковому готелі.

Нові знімки з відпочинку подружжя опублікувало на своїх сторінках в Instagram.

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Так, К'яра та Федеріко вирішили взяти малюка Леоне із собою на спа-процедури. Для виходу Ферраньї з чоловіком і сином одягнулися у халати та показали зворушливі відео Лео в Instagram-Stories.

"Готові для спа/басейну", – написала у підписі К'яра.


Леоне, К'яра Ферраньї і Федеріко Лючія / Instagram / @chiaraferragni


Fedez з сином / Instagram / @fedez


К'яра з сином / Instagram-Stories / @fedez


Леоне і Федеріко Лючія / Instagram-Stories / @chiaraferragni

Теги: LifeStyle К'яра Ферраньї Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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