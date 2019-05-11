К'яра Ферраньї в рожевому мікро-бікіні показала, як має виглядати молода мама: звабливі фото

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї лише рік тому вперше стала мамою, народивши хлопчика Лео, а зараз – вражає стрункою фігурою та ідеальними формами.

Нові знімки Ферраньї опублікувала на своїй сторінці в Instagram, за якою стежать понад 16,5 мільйонів користувачів у мережі.

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Як відомо, К'яра є амбасадором (представником) популярного італійського бренду Calzedonia. На знімку вона позує в рожевому купальнику з колекції. У підписі блогерка позначила, що фото зроблене в містечку Сіракуза, що в регіоні Сицилії.

Шанувальники вражені, як ідеально виглядає фігура Ферраньї. Так, після народження сина зірка дуже швидко прийшла у форму. Зазначимо, що К'яра завжди відзначалася стрункістю, відтак схуднути для неї стало легко – у цьому допомогло правильне харчування та регулярні тренування з тренером.



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni



Вагітна К'яра Ферраньї у 2018 році / Instagram / @chiaraferragni



К'яра Ферраньї після пологів у 2018 році / Instagram / @chiaraferragni