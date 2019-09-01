К'яра Ферраньї з коханим відгуляла річницю весілля в Портофіно: чарівні фото

1 вересня 2018 року популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї у розкішній сукні від Dior вийшла заміж за репера Fedez. Весілля закоханих назвали "італійським королівським весіллям". Для святкування першої річниці подружжя поїхало в романтичну подорож у Портофіно.

Фото зі святкування річниці весілля К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Ферраньї і Федеріко показали чимало зворушливих знімків.

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На честь "зеленого весілля" репер організував романтичну вечерю з чарівним морським краєвидом. Стіл молодят був прикрашений свічками і білими трояндами. У день річниці Fedez подарував К'ярі розкішну дорогоцінну каблучку.

К'яра Ферраньї і Fedez святкують першу річницю весілля / Instagram / @chiaraferragni

"Дякую тобі за ці три чудові роки разом, один з яких ми провели в статусі чоловіка і дружини, і за нашого неймовірного сина! Дякую, що завжди змушуєш мене відчувати себе особливою", – підписала коротке відео Ферраньї.