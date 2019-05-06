К'яра Ферраньї зворушила фанів кумедним відео з 1-річним сином

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К'яра Ферраньї з сином Лео
К'яра Ферраньї з сином Лео / Instagram / @chiaraferragni

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї народила свого первістка від чоловіка Федеріко (Fedez) 19 березня 2018 року. За один рік хлопчик Леоне вже став зіркою її соціальних мереж та підкорив серця мільйонної армії прихильників.

Кумедний ролик К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На відео видно, як однорічний Лео бавиться з телефон та сміється. Після цього, як хлопчик побачив, що мама знімає його на телефон, почав мило усміхатися.

"Лео зі своїм телефоном", – зазначила у підписі зірка.


Син К'яри Ферраньї Леоне / Instagram / @chiaraferragni

Шанувальники зірки у захваті від того, як підріс малюк та зовнішньо порівнюють Леоне з К'ярою і батьком Fedez. Так, у хлопчика блакитні очі та білосніжне кучеряве волосся, як і у його зіркових батьків у дитинстві.


Син К'яри Ферраньї Леоне / Instagram / @chiaraferragni

Дивіться відео з сином К'яри Ферраньї:

 

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Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні К'яра Ферраньї Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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