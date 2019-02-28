Kyiv not Kiev: Ванесса Параді зняла кліп про столицю України – відео

Знаменита французька актриса, співачка і екс-кохана Джонні Деппа Ванесса Параді представила новий кліп на пісню Kiev, у якому заспівала про "київську лихоманку та палкі поцілунки" і "київський сніг", що зустрічає її, коли вона повертається до міста.

Параді присвятила пісню столиці Україні та історії кохання героїні, яка "згадує гарячі поцілунки свого коханого", що залишилися в минулому.

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В одному з кадрів Ванесса повстала на галявині з панорамою з видом на Києво-Печерську Лавру і кілька київських житлових комплексів.



Ванесса Параді презентувала кліп про Київ / Скріншот

Що цікаво, у коментарях до відеокліпу користувачі у мережі вказали акторці на неправильну транслітерацію назви столиці України – "Kyiv not Kiev".

Ванесса Параді – Kiev: дивіться відеокліп

Додамо, що в 2016 році акторка знімалася у фільмі "Іній" литовського режисера Шарунас Бартаса, зйомки якого проходили в Києві.