Лана Дель Рей обрала на Греммі сукню зі звичайного торгового центру

Американська співачка Лана Дель Рей на церемонії Греммі виглядала неперевершено. Та виявилось, що артистка придбала своє розкішне вбрання у звичайному американському торговому центрі.

Про це вона відверто розповіла в коментарі журналістці, яка стояла за лаштунками шоу. Лана Дель Рей подякувала за компліменти та розповіла, що готувалась до виходу на червону доріжку в останній момент. Артистка вирішила не звертатись за допомогою до стилістів і сама випадково знайшла собі розкішне вбрання.

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Перед камерами фотографів Лана Дель Рей засяяла у сірій сукні, розшитій бісером. Ніжне вбрання прикувало увагу всіх учасників Греммі-2020, адже в ньому зірка виглядала неперевершено. Сукню попдіва обрала не з колекцій іменитих дизайнерів, а у звичайному торговому центрі Лос-Анджелеса. Після першої ж примірки Лана Дель Рей вирішила придбати одяг.

Я купила сукню в торговому центрі. Я побачила її, і вона мені одразу сподобалася. Це сталось в останні хвилини, але я в захваті від вбрання,

– розповіла Лана Дель Рей.

LANA BOUGHT THIS AT THE MALL BYE pic.twitter.com/5zIyxNQQx9 — edgar (@ivorycricket) January 27, 2020

Співачка прийшла на церемонію Греммі у супроводі свого бойфренда – поліцейського Шона Ларкіна. Пара упродовж кількох днів зачаровувала світ спільними виходами, адже на червоних доріжках закохані демонстрували особливу ідилію.

Лана Дель Рей була не єдиною учасницею Греммі, хто обрав сіре вбрання. Склалось враження, що саме цей колір став трендовим. У сірому вбранні на церемонії постали Аріана Гранде, Джон Ледженд, Іґґі Поп, Орвілл Пек. Однак, Однак, на відміну від Лани Дель Рей, вони готувались до виходу заздалегідь та завдяки стилістам підібрали вбрання з кутюрних колекцій дизайнерів.