Лана Дель Рей презентувала новий сингл про самотність: відео

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Лана Дель Рей
Лана Дель Рей / www.gettyimages.com

Американська співачка Лана Дель Рей презентувала нову пісню з довгою назвою "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it" ("Такій жінці, як я, небезпечно зберігати надію – але вона у мене все ще є").

Композиція ввійшла в шостий студійний альбом Лани Дель Рей "Norman Fucking Rockwell". Пісня "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it" стала третім синглом у ньому після хітів "Mariners Apartment Complex" і "Venice Bitch".

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Так, днями композиція з'явилася на YouTube-каналі артистки. У пісні лірична героїня порівнює себе з американською поетесою Сільвією Плат, яка покінчила життя самогубством в 1963 році. До слова, Сільвія була відома різкими і відвертими текстами, що стосуються теми смерті, сили і божевілля.

Це дуже особиста, невесела, а серйозна пісня, яка несе глибокий сенс,
– розповіла Лана Дель Рей.

Lana Del Rey – "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it": слухайте пісню

 

Теги: Музика LifeStyle
Джерело: 24 канал
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