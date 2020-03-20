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Лана Дель Рей розірвала стосунки з бойфрендом-поліцейським

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Лана Дель Рей та Шон Ларкін розірвали стосунки / Instagram / @justjared

Співачка Лана Дель Рей знову долучилась до "клубу самотніх сердець". Артистка завершила роман з правоохоронцем і блогером Шоном Ларкіним. Ймовірною причиною розриву були насичені графіки закоханих.

Про це він натякнув в ексклюзивному інтерв'ю газеті The New York Times. Шон Ларкін зізнався, що після розриву стосунків він та Лана Дель Рей залишились друзями. 

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Зараз ми просто друзі. Ми все ще спілкуємося, але у нас дуже щільні графіки,
– розповів Шон Ларкін.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Роман у зіркової пари тривав пів року. Вперше папараці сфотографували Лану Дель Рей та Шона Ларкіна у листопаді 2019 року, після чого артистка підтвердила всі чутки про стосунки. За словами правоохоронця, вони закохались один в одного з першого дня знайомства. Найчастіше Лана і Шон проводили час у Лос-Анджелесі, де співачка живе у розкішному маєтку, або ж у Талсі, що в штаті Оклахома.

У Талсі ми відпочивали з моїми друзями-поліцейськими і їхніми дружинами: влаштовували вечірки, вечері тощо. Звичайна справа для пар,
– зазначив Шон Ларкін. 

Познайомив він Лану Дель Рей і зі своїми дітьми від першого шлюбу. Вони не могли повірити, що їхній батько зустрічається з однією з найвідоміших співачок світу. 

Сама ж зірка відмовляється коментувати розрив стосунків. Однак поодинокі фото Шона Ларкіна Лана Дель Рей поки не видаляє зі своєї сторінки в інстаграмі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lana Del Rey (@lanadelrey)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення
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