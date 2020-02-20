Лана Дель Рей скасувала концерти в Європі: відома причина

Популярна співачка Лана Дель Рей змушена відмовитись від анонсованого туру країнами Європи. Все тому, що зірка втратила голос через хворобу.

Як повідомляє BBC, артистка мала виступити 21 лютого в Нідерландах. Після цього Лана Дель Рей запланувала грандіозні шоу в британських Манчестері, Глазго та Бірмінгемі. Завершувати першу серію концертів співачка хотіла в Лондоні, на легендарній O2 Арені. Однак всі виступи Лані Дель Рей довелось екстрено скасувати: через хворобу вона втратила голос.

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Вибачте, що підвела всіх в останню хвилину, але ця хвороба застала мене зненацька. Я повністю втратила свій голос. Лікар порадив відпочити упродовж чотирьох тижнів. Я ненавиджу розчаровувати всіх, але мені потрібно одужати,

– повідомила Лана Дель Рей.

Наразі невідомо, на яку дату артистка перенесе заплановані концерти. Також Лана Дель Рей вирішила не вдаватись в деталі щодо хвороби, яка спровокувала втрату голосу.

З такою ж проблемою зіткнувся і Елтон Джон. Просто посеред концерту в Новій Зеландії він втратив голос. Ошелешеним глядачам 72-річний Елтон Джон пояснив, що почувається погано та більше не може продовжувати концерт. У супроводі помічників співак покинув сцену під овації, а вже згодом написав, що в нього виявили пневмонію. Після курсу лікування Елтон Джон вирішив повернутись в Окленд та все ж відіграти там концерт.