Лана Дель Рей стала велетнем в новому кліпі на пісню Doin’ Time: відео

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Лана Дель Рей
Лана Дель Рей / Скріншот з відео

Американська співачка Лана Дель Рей 30 серпня презентувала новий шостий студійний альбом Norman Fucking Rockwell, продюсером релізу якого виступив лауреат премії Grammy Джек Антонофф, а на сторінці співачки у YouTube вийшов відеокліп на пісню Doin’ Time.

У новому відеокліпі Лана Дель Рей з'явилася в образі велетня, який дещо нагадує Гуллівера. Артистка прокидається на околиці і йде через Лос-Анджелес до пляжу. 

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Як відомо, режисером кліпу став Річ Лі. В кінці героїня з'являється в іншому "аутфіті" з білою перукою і дивиться кіно зі своїм хлопцем. Згодом дівчина дізнається, що коханий зраджує їй, тоді ж величезна Лана виходить з екрана та мститься невірному чоловіку.

Лана Дель Рей – Doin’ Time: відеокліп

Крім того, Лана Дель Рей презентувала нову пісню з довгою назвою "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it" ("Такій жінці, як я, небезпечно зберігати надію – але вона у мене все ще є"), яка також ввійшла в альбом "Norman Fucking Rockwell". Ця композиція стала третім синглом у ньому після хітів "Mariners Apartment Complex" і "Venice Bitch". Після цього співачка представила треки Fuck It I Love You і The Greatest.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений WILD FOR LANA (@wilddforlana)

 

 

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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