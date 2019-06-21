Лані Дель Рей – 34: найцікавіші факти про співачку, яких ви не знали

Лана Дель Рей – американська співачка, її стиль музики самобутній, меланхолійний та романтичний, а сама вона дуже ніжна та щира, яка своєю харизмою доторкнулася до струн душі кожного. Сьогодні королева інді-поп музики святкує 34-річчя і ми розповімо вам найцікавіші факти з її життя.

Загадкова музика співачки привертає увагу мільйонів шанувальників, а в її ретро-образи та вінтажний одяг закохалися справжні поціновувачі естетики. До успіху вона йшла довгих 6 років: працювала офіціанткою, жила в трейлері, покинула факультет філософії та почала писати пісні.

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Шалена популярність прийшла саме в той час, коли дівчина завантажила на YouTube пісню "Video Games". Вже за три тижні ролик набрав півмільйона переглядів. Наступна пісня за місяць набрала 30 мільйонів переглядів, відтак 2011 рік ознаменував для Лани Дель Рей початок нового шляху у світі музики.

В честь дня народження співачки LifeStyle 24 розповість вам найцікавіші факти з життя Лани Дель Рей.

Створення псевдоніму. Ім'я Лана Дель Рей утворилося з суміші голлівудської актриси Лани Тернер і популярного автомобіля Ford Del Rey. Справжнє ім'я – Елізабет Грант.



День народження Лани Дель Рей

Зародження музики. Цікавість до музики у Лани виникла після проведення декількох годин в церкві Нью-Йорка. Церковний хор виявився для майбутньої зірки найсильнішим натхненням, який став основою для подальшої творчості.

Життєвий девіз. "Всі відповіді на питання всередині вас. Все, що вам потрібно знати, ви можете отримати через свої власні практики і знання. Раніше я думала, що інші люди можуть показати дорогу. Тому я зазвичай кажу: "Понад усе – треба бути вірним самому собі".

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Татуювання співачки. На лівій руці у Лани Дель Рей є татуювання з буквою M – на честь бабусі Мадлен, з якої дівчина була дуже близька в дитинстві. На тій же руці вибите слово Paradise. Праву руку прикрашає фраза "Не довіряй нікому", на безіменному пальці – "Помри молодим".

Улюблені бренди. Відомо, що виконавиця не є вибагливою в одязі, може гуляти в простих джинсах та футболці. Втім, для світських виходів обирає Versace і Chanel.



Лані Дель Рей – 34

Fashion&Music. Пісні Лани Дель Рей були використані в показах Dior Couture, Christopher Kane, Emilio de la Morena.

Помешкання Лани Дель Рей. У володіннях виконавиці 2 будинки, загальна вартість яких складає 6 мільйонів доларів. Оселя наповнена дизайнерськими предметами інтер'єру в стилі бохо, сучасною технікою та вінтажними меблями.



Будинок Лани Дель Рей / David Anderson

Такий будинок ідеально підходить для того, аби прокидатися та неквапливо робити каву, а ввечері читати книгу і писати пісні.



Будинок Лани Дель Рей / David Anderson

Панічні страхи. Лана Дель Рей панічно боїться смерті та акул.

"У 4 роки я побачила програму, в якій вбили людину. Тоді я запитала у батьків: "Ми всі колись помремо?" На що вони відповіли: "Так". Я була в такому шоці, що навіть розплакалася. Після цього я багато разів ходила до лікаря з цією проблемою", – ділиться спогадами співачка.

Що цікаво, але співачка також дуже боїться сцени. В одному зі своїх інтерв'ю, вона зізналася, що старається не думати про людей, які навколо. Їй дуже важливо розслабитися і думати про ноти.

Фінансові витрати. Дивний факт, однак зірка, яка заробляє чимало коштів – називає себе скнарою та зазначає, що не терпить витрачати свої гроші.

Музичний рекорд. Кліп "Born To Die" на офіційному каналі співачка на YouTubе переглянули 412 733 559 разів.

Шкідливі звички. Співачка курить з 17 років і, на жаль, не може позбутися від нікотинової залежності. Вона каже, що куріння допомагає їй заспокоїтися.



Лана Дель Рей / FW Daily

Алкогольна залежність. З 15 до 18 років, під час перебування в елітному коледжі-інтернаті, майбутня зірка сильно пила. "Я напивалися кожного дня. Коли я пишу про те, що втратила, то, в тому числі, пишу про алкоголь – це була моя перша любов", – згадує Лана, втім додає, що це було найгірше, що трапилося з нею в житті.

Що їсть Лана Дель Рей. Співачка не дотримується жодних дієт і не обмежує себе в харчуванні, тож досхочу їсть солодощі. Віддає перевагу простій кухні та обожнює бургери. Кожен ранок зірки починається зі склянки теплої води з лимоном. Ця корисна звичка допомагає позбавити організм від токсинів, зміцнити імунітет і покращити стан шкіри.