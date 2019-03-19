Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"

3940 Читать новость на русском
Тест: Хто ти з "Гри престолів"
Тест: Хто ти з "Гри престолів" / Колаж: LifeStyle 24

Вже не можете дочекатись нового сезону "Гри престолів"? Ми також! Тому пропонуємо згадати усіх неймовірних героїв серіалу.

Вже менше ніж за місяць відбудеться довгоочікувана прем'єра 8 сезону "Гри престолів"! 14 квітня всі кіномани замруть в очікуванні фінальних епізодів серіалу, які, за обіцянками акторів, повинні вразити всіх шанувальників – як в негативному, так і в позитивному розумінні.

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон: вийшов перший офіційний трейлер

А поки армія Білих ходоків з Королем ночі наступають на континент Вестеросу, а Серсея Ланністер будує підступні плани в боротьбі за Залізний трон, пропонуємо трішки розважатись і дізнатись, ким ви є з героїв "Гри престолів". Обирайте власну відповідь та натискайте на наступне запитання. Буде цікаво!

 

 

blog_ava
Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
сьогодні
42266
Теги: Гра престолів Кіно LifeStyle Публікації Тести
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
сьогодні 12:52 Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
3939
10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
сьогодні 11:00 10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
9926
Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
18 березня 20:00 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
Марія Бондар 8851
Люку Бессону – 60: топ-5 найкращих фільмів легендарного кінорежисера
18 березня 18:21 Люку Бессону – 60: топ-5 найкращих фільмів легендарного кінорежисера
949
День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
18 березня 17:21 День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
585
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук