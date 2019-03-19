Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"

Вже не можете дочекатись нового сезону "Гри престолів"? Ми також! Тому пропонуємо згадати усіх неймовірних героїв серіалу.

Вже менше ніж за місяць відбудеться довгоочікувана прем'єра 8 сезону "Гри престолів"! 14 квітня всі кіномани замруть в очікуванні фінальних епізодів серіалу, які, за обіцянками акторів, повинні вразити всіх шанувальників – як в негативному, так і в позитивному розумінні.

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А поки армія Білих ходоків з Королем ночі наступають на континент Вестеросу, а Серсея Ланністер будує підступні плани в боротьбі за Залізний трон, пропонуємо трішки розважатись і дізнатись, ким ви є з героїв "Гри престолів". Обирайте власну відповідь та натискайте на наступне запитання. Буде цікаво!