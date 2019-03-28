Лара Крофт вже не та: Аджеліна Джолі зіграє у фільмі Marvel

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Instagram/ @angelinajolie_offiicial

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі славиться своєю грою у пригодницькому фільмі "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць". Вона чудово вжилася в образ жінки-героя, ймовірно, тому режисери і сценаристи проводять переговори зі знаменитістю щодо її участі у зйомках нового фільму Marvel.

Про переговори Анджеліни Джолі з авторами кінокартин Marvel повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Як зазначається в джерелі, голлівудська актриса може зіграти одну з ролей у супергеройському фільмі "Вічні" (Eternals). Проте ніякої інформації щодо ролі, яка може дістатися 43-річній Анджеліні Джолі, не повідомляють. Однак, якщо переговори пройдуть успішно, то для зірки фільму "Містер і місіс Сміт", це буде перша роль у супергеройській картині. Режисером кінострічки виступить Хлоя Чжао, а в крісла сценаристів сядуть Меттью і Раян Фірпо.

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Теги: LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Голлівуд Анджеліна Джолі
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