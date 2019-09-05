Лариса не зробила нічого для власного щастя, – кохана Павліка грубо відповіла його ексдружині

Молода кохана Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, з якою він зустрічається впродовж 4 років, відповіла на допис у Facebook ексдружини артиста Лариси Созаєвої. У публікації колишня дружина розповіла, що упродовж 25 років шлюбу вона знала про його зради та пробачала. Також жінка згадала, що артист витрачав шалені суми грошей на коханку, а на сім'ї економив.

Молода обраниця Віктора Павліка Катерина Реп'яхова вирішила прокоментувати емоційний допис Лариси Созаєвої на своїй сторінці в Instagram-Stories.

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Дівчина опублікувала скріншоти заяви колишньої дружини Віктора, а також деякі особисті архівні фото. Під знімком з квитками на літак вона підписала: "Дивіться, я подорожувала, а ви в МакДональдс не могли сходити".

"Можу уявити, як образливо жінці, що вона раніше не додумалася ходити у салони... А самій спробувати заробити на МакДональдс, ні? Або треба чекати, коли хтось тебе позолотить?" – додала під іншим фото Катерина.

Лариса не зробила нічого для того, щоб бути щасливою. Так, а чому я маю думати про те, як зробити її такою? Не дозволяючи собі будувати стосунки з її чоловіком?!

– заявила Реп'яхова.

У коментарях під дописом ексдружини Павліка молода кохана заявила, що це брехня.

"Я почну з того, що все, що тут є суцільна брехня. Вся інформація, яка викладена тут, надана колишнім водієм Віктора, який так само ображений на долю, з очевидних причин. Тому що він колишній!" – переконує дівчина.

Реп'яхова відповіла ексдружині Павліка / Скріншот

За словами колишньої дружини Лариси Созаєвої, Віктор Павлік економив на сім'ї, натомість витрачав значні суми на свою коханку.

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"За 12 останніх років ні у мене, ні у сина не було днів народження в кафе або ресторані через відсутність грошей (він так говорив). Всі її свята проходять виключно в ресторанах, оплачених Віктором. Віктор купив їй норкову шубу. Винайняв квартиру. На момент знайомства з Віктором у неї був борг в близько 30 тисяч гривень. Він його погасив", – заявила Лариса у дописі.

Також ексдружина співака розповіла, що Катерина Реп'яхова після вступу на навчання у Києві почала активно шукати чоловіка. "Що я про неї чула? Приблизно років у 18 вона закохалася в мусульманина і прийняла іслам. Любов закінчилася і вона згадала, що юдейка. Потім почала жити з китайцем, за його рахунок. Саме з ним вона приїжджала до Миколаєва на концерт Віктора. Приревнувавши, китаєць з нею посварився і Віктор за свої гроші викликав їй Бла-Бла-Кар та відправив на Київ", – наголосила Созаєва.

Додамо, що публікацію Лариса наразі видалила і написала новий лаконічний пост у Facebook: "Я з вами згодна, друзі. Навіщо псувати цим негативом собі життя? Посміхаємося і махаємо!".

Що відомо про роман Віктора Павліка?Вперше українські ЗМІ заговорили про роман Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової у червні 2019 року. Тоді співак підтвердив чутки, що розлучається з дружиною Ларисою та вже кілька років живе з 25-річною дівчиною.



Ще у 2016-му Катерина отримала у подарунок від співака каблучку. Однак, як переконує пара, до вівтаря вони ще не планують йти. Обраниця Віктора Павліка має хороші стосунки з його дітьми та не має наміру народжувати поки своїх нащадків.