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Ласточкін спілкувався з Зеленським після обміну полоненими: про що вони листувались

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Ігор Ласточкін розповів про листування з Зеленським
Ігор Ласточкін розповів про листування з Зеленським / Колаж 24 каналу

Український шоумен, переможець шоу "Танці з зірками" Ігор Ласточкін став героєм ютуб-шоу Потапа й Позитива під назвою 2POPODCAST. У програмі він, зокрема, пригадав, як одного разу листувався з Президентом України Володимиром Зеленським.

Ігор Ласточкін під час шоу розповів, що мав номер телефону Зеленського ще з того часу, як вони разом знімалися у програмі "Розсміши коміка". І зауважив, що ніколи йому не телефонував чи писав.

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"Але, коли був перший обмін військовополоненими, я дивився це все по телевізору з "комом" у горлі. У мене і сльози йдуть, і не йдуть. Такий момент був зворушливий, і я думаю – дай напишу", – відзначив Ласточкін.

Він додав, що написав Володимиру Зеленському повідомлення з текстом – "Дякую за те, що ти людина". І додав, що зробив це навіть без претензії на відповідь.

Але президент України йому відповів, і написав: "Дякую, дуже приємно. Дякую за підтримку". І згодом пожартував Ігорю Ласточкіну: "Готуйся, ти наступний".

Я ще відповів, і кажу, що та ні, я так не вивезу точно,
– розповів комік.

Ласточкін додав, що в нього немає стільки сил і енергії, як у Зеленського, і не розуміє, де в президента це береться.

ігор ласточкін володимир зеленський
Володимир Зеленський та Ігор Ласточкін / Фото Politeka

Про можливий коронавірус

Під час розмови на ютуб-шоу 2POPODCAST комік розповів, що у лютому, після зйомок відео для "Ліги сміху" серйозно застудився, зокрема, постійно кашляв. Тоді лікарі діагностували в нього лівостороннє запалення легень.

"Я переохолодився, і вийшло так, що почав кашляти. Постійно кашляв, і не міг зрозуміти, що відбувається", – відзначив Ігор Ласточкін. 

І попри те, що в той час ще не було "коронавірусного буму", комік не виключає того, що міг перехворіти на COVID-19.

Автор: Марина Васильєва
Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Обмін полоненими
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