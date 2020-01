Латекс і вечірні сукні: Марго Роббі та зірки "Хижих пташок" відзначились епатажем

Голлівудські зірки продовжують презентувати у світі один з найбільш очікуваних бойовиків року – "Хижі пташки (Та фантастична Харлі Квін)" (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Днями вони вирушили до Великобританії, де Марго Роббі та Джерні Смоллетт-Белл відзначились епатажними образами.

Презентація популярного бойовика відбулась 29 січня у Лондоні. На традиційний фотокол та пресконференцію прийшли сотні журналістів та прихильників, які хотіли першими переглянути фільм "Жижі пташки" та поспілкуватись з головними акторками кінострічки. Тому голлівудські знаменитості не могли пропустити цю подію і постали перед публікою. Цікаво: Яскрава та шалена: з'явився новий трейлер та постери до фільму "Хижі пташки" з Марго Роббі Та якщо на попередніх прем'єрах акторки обирали елегантні сукні, то для візиту до Лондона вони вирішили додати епатажу. Так, головна зірка фільму Марго Роббі красувалась у сукні від Dries Van Noten, яка складалась із чорної спідниці та асиметричного топа з пір'я. Пікантності вигляду знаменитої красуні додавали яскраво-рожеві рукавиці, які залюбки одягнула б Харлі Квінн.

Марго Роббі у Лондоні / Instagram / @birdsofprey Не менш пікантно на допрем'єрному показі виглядала Джерні Смоллетт, яка прийшла на кіноподію у латексній сукні з прозорим шифоновим верхом. Водночас інші акторки, які зіграли супергероїнь у фільмі "Хижі пташки", обрали більш стримані сукні.

Зірки фільму "Хижі пташки" / Instagram / @birdsofprey

Джерні Смоллетт – зірка "Хижих пташок" / Instagram / @birdsofprey

Мері Елізабет Уінстед у розкішній червоній сукні / Instagram / @birdsofprey

Розі Перез / Instagram / @birdsofprey Що відомо про фільм "Хижі пташки"?Харлі Квін стала однією з найпопулярніших персонажів із серії коміксів DC Comics. Вперше вона з'явилась на екранах у мультсеріалі "Бетмен", що вийшов у прокат у 1992 році. Антигероїня та кохана дівчина Джокера одразу ж завоювала кіноманів, тому у 2020 році автори проєкту вирішили презентувати окремий фільм про неї.



Кінострічка рижисерки Кеті Янь отримала назву "Хижі пташки (Та фантастична Харлі Квін)". Деталі сюжету тримались у секреті, однак із трейлерів відомо, що Харлі Квін збере свою команду, щоб протистояти відомому лиходієві – Чорній Масці. Назва кінострічки є досить символічною, адже усі супергероїні фільму – знамениті жіночі персонажі, кожна з яких так чи інакше пов'язана з пташкою. Зокрема, у кінострічці глядачі зможуть побачити бойову майстерність Чорної Канарки (Джерні Смоллетт-Белл) і мисливиці (Мері Елізабет Уінстед).