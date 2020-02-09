Латекс і запальні танці: The Pussycat Dolls презентували перший кліп після возз'єднання

Популярний гурт The Pussycat Dolls ще у листопаді 2019 року оголосив про возз'єднання. Артистки вже записали нові треки та зняли спекотний кліп до пісні React.

Ролик з'явився на ютуб-каналі гурту 7 лютого та одразу ж привернув увагу меломанів. Це вперше за останні 10 років солістки колективу Карміт Бачар, Ешлі Робертс, Джессіка Сатта, Кімберлі Уайтт та Ніколь Шерзінгер створили спільний кліп. Відео не розчарувало прихильників The Pussycat Dolls, адже було у стилі запальних артисток.

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Для зйомок вокалістки приміряли сексуальні вбрання, зокрема, боді, латексні костюми і ботфорти. Учасниці The Pussycat Dolls пристрасно станцювали перед камерою, вразивши всіх синхронністю рухів та сексуальністю. Постановку дівчата виконували у воді та на фоні вогню, що додало еротичності кадрам. Як це було – дивіться у спекотному кліпі.

The Pussycat Dolls – React: дивіться кліп до пісні (18+)

Вперше про возз'єднання гурту, який мав шалену популярність у 2000-их, заговорили у листопаді 2019 року. Велике повернення The Pussycat Dolls на сцену відбулось у Лос-Анджелесі, під час вокального шоу Х-фактор. Суддею шоу була одна з солісток колективу – співачка Ніколь Шерзінгер, яка і домовилась з організаторами проєкту про дебютний виступ після 10-річної паузи. Співачки зуміли приголомшити публіку запальними танцями і виконанням старих хітів, що увійшли до двох альбомів The Pussycat Dolls.

Після великого повернення артистки готують до випуску нову студійну платівку та анонсували чимале турне, що розпочнеться в квітні 2020 року. The Pussycat Dolls виступатимуть у великих містах США, тому очікуються аншлаги на їхні концерти.