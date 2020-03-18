Латекс та блиск: Белла Хадід оголилася для відомого глянцю

Іменита американська модель невтомно позує для найвідоміших світових видань. Чергова зйомка Белли Хадід відбулася для корейського Vogue. Зірка приміряла провокативні образи, оголовши тіло перед спалахами камер.

На особистій сторінці в інстаграмі знаменита модель, яка виступає обличчям найвідоміших світових брендів та будинків моди, опублікувала результати чергової фотосесії. Так, Белла Хадід співпрацювала з відомими майстрами Луїджі Мурену і Янго Хензі.

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Для зйомки зірка обрала вбрання від італійської преміальної марки Gucci. Вона змінила кілька образів, кожен з яких ставав все гарячішим. Так, на ній боді, розшите паєтками, високі шкарпетки у сіточку та світлі туфлі, а епатажності додає цигарка.

Пікантним стало вбрання, яке дозволило Беллі Хадід оголити своє бездоганне тіло. Вона приміряла спідницю в паєтки з високою талією та екстримальним розрізом, довгі латексні рукавиці та чокер. Проте найбільш еротичним акцентом look стали груди, які ледь прикривала тонка латексна смужка. Для зйомки модель залишила волосся розпущеним та обрала розкішний макіяж пастельних відтінків.