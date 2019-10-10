Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук

Польська письменниця українського походження Ольга Токарчук стала лауреатом Нобелівської премії з літератури за 2018 рік. Що відомо про Токарчук – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

У четвер, 10 жовтня, у Стокгольмі оголосили імена володарів Нобелівської премії з літератури у 2018 та 2019 році. Премію за 2018 рік отримала Ольга Токарчук, а за 2019 рік – австрієць Петер Гандке.

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Ольга Токарчук – біографія

Ольга Токарчук виросла в місті Сулехові у родині вихідців з України, потім разом з батьками переїхала до Кетша, де закінчила загальноосвітній ліцей ім. Норвіда. Жінка є випускницею факультету психології Варшавського університету. Під час навчання опікувалася психічно хворими особами як волонтер.

Головні принципи життя Ольги: "жодних рішень до ранкової кави" і "пишеться те, що пишеться".



Ольга Токарчук / Facebook

Ольга Токарчук пишається українським корінням

У 2009 році в Ольги Токарчук відбулася творча зустріч в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", пише інтернет-видання "ЛітАкцент". Письменниця розповіла, що українського походження у її сім'ї була бабуся. Тоді вона зізналася, що українська історія родини є для неї таємницею, адже її батько у семирічному віці залишився сиротою.

Я двічі робила спроби дізнатися про неї і їздила на Україну, зокрема до Львова, але, мабуть, зараз уже занадто пізно на такі розвідки. Люди, які могли б щось розповісти, повмирали, не вдалося мені знайти і жодних документів. Українська частина моєї особистості трохи по-літературному вигадана. Хоча щось українське у мені таки є, наприклад, музикальний слух, я співаю другим голосом і переконана, що це саме українська риса,

– заявила вона.

В інтерв’ю для ZAXID.NET у 2010 році розповіла, що у 2009 році вона зустрілася з частиною родини, яка переїхала у Францію після війни.

"Розмовляли ми з ними дивною польсько-українською мішаниною, я не знаю української, хоча батько знає... І тут у Львові маю родину, недалеко від Збаража. А взагалі Токарчуки походять з Токів біля Тернополя", – додала вона.

А для видання "Молодий Буковинець" у 2011 році письменниця вкотре підтвердила своє українське коріння. "Попри те, що мої предки були поляками-католиками, моє прізвище – українське", – заявила Токарчук.

Я дуже пишаюся тим, що багато творчих ідей у польській літературі чи культурі загалом у якийсь спосіб були пов’язані або закорінені на Сході, в Україні. Для себе особисто я трактую своє українське походження як якийсь такий другий вимір. Дуже пишаюся тим, що, будучи тут, в Україні, я дуже багато розумію українською, хоч, звісно, не вловлюю окремих слів. Але на загал навіть не потребую перекладу. Це справді як якийсь другий вимір,

– наголошує Ольга Токарчук – лауреатка Нобелівської премії з літератури за 2018.

2018 Literature Laureate Olga Tokarczuk was born 1962 in Sulechów in Poland, and today lives in Wrocław. She made her debut as a fiction writer 1993 with ‘Podróz ludzi Księgi’ (‘The Journey of the Book-People’).#NobelPrize pic.twitter.com/4E3GDgoKE8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Що відомо про творчість Ольги Токарчук?

Ольга Токарчук стала однією з найулюбленіших авторівок сучасної Польщі. Перший роман Ольги "Подорож людей Книги" (1993) відразу здобув популярність і наступні твори лише покращили її репутацію як сильної письменниці. Останнім романом Токарчук є "Будинок денний, будинок нічний", який був написаний у 1998 році.

Роман "Бігуни" приніс їй найпрестижнішу в країні літературну премію "Ніке". А 10 жовтня Токарчук стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури за 2018 "за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форми життя".

The #NobelPrize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk “for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life.” pic.twitter.com/ebU6claM8v — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Що відомо про Нобелівську премію з літератури?Премію вручають з 1901 року. Її лауреатами стали загалом 114 осіб – в якісь роки премія не вручалася, в якісь – її ділили між двома письменниками. Преміальний фонд – 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисяч доларів США). У 2017 році лауреатом став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро.