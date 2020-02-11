Лауреат Оскара-2020 "Паразити" потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Після приголомшливого тріумфу південнокорейського фільму "Паразити" сюрпризи для його творців не закінчувалися. Драма Пон Джун Хо потрапила до Книги рекордів Гіннеса.
Фільм "Паразити" став беззаперечним тріумфатором Оскара-2020. Він зміг отримати статуетку переможця у чотирьох з шести заявлених номінацій, а також стати першим фільмом-лауреатом, знятим іноземною мовою.
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Однак і це не всі досягнення південнокорейської стрічки. Як зазначається на офіційній сторінці Книги рекордів Гіннеса у твіттері, "Паразити" стали єдиним фільмом, якому вдалося перемогти одночасно у категоріях "Найкращий фільм" та "Найкращий фільм іноземною мовою".
Саме через це картина була удостоєна свого місця у довіднику світових рекордів.
Нагадаємо, що окрім двох вище згаданих номінацій, творець фільму "Паразити" Пон Джун Хо, а також сценарій стрічки були визнані найкращими з-поміж усіх інших.
Паразити: трейлер українською дивитися онлайн