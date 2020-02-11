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Лауреат Оскара-2020 "Паразити" потрапив до Книги рекордів Гіннеса

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"Паразити" потрапили до Книги рекордів Гіннеса / Layar

Після приголомшливого тріумфу південнокорейського фільму "Паразити" сюрпризи для його творців не закінчувалися. Драма Пон Джун Хо потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Фільм "Паразити" став беззаперечним тріумфатором Оскара-2020. Він зміг отримати статуетку переможця у чотирьох з шести заявлених номінацій, а також стати першим фільмом-лауреатом, знятим іноземною мовою.

Тут більше: Оскар-2020: "Паразити" стали найкращим фільмом

Однак і це не всі досягнення південнокорейської стрічки. Як зазначається на офіційній сторінці Книги рекордів Гіннеса у твіттері, "Паразити" стали єдиним фільмом, якому вдалося перемогти одночасно у категоріях "Найкращий фільм" та "Найкращий фільм іноземною мовою".

Саме через це картина була удостоєна свого місця у довіднику світових рекордів.

Нагадаємо, що окрім двох вище згаданих номінацій, творець фільму "Паразити" Пон Джун Хо, а також сценарій стрічки були визнані найкращими з-поміж усіх інших.

Паразити: трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Оскар 2020
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