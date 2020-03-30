Лауреат премії Греммі Джо Діффі помер від коронавірусу

Знаменитий кантрі-співак Джо Діффі, який понад тиждень боровся з коронавірусом, помер у США. На час смерті йому було 61.

Інформацію вже підтвердили представники музиканта, які розповіли журналістам видання Variety, що Джо Діффі помер 29 березня. Причиною смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусом.

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"Легенда кантрі-музики та володар Греммі Джо Діффі пішов з життя у неділю, 29 березня, від ускладнень коронавірусу. Родина просить поважати приватність у такий момент", – зазначив представник кантрі-співака.

Про виявлення COVID-19 розповів сам Джо Діффі. У п'ятницю, 20 березня, він оголосив, що тест на коронавірус мав позитивні результати. Артист одразу ж звернувся до медиків та перебував у шпиталі до останнього дня.

"Я перебуваю під опікою медичних працівників і зараз проходжу лікування. Ми з моєю родиною в цей час просимо конфіденційність. Ми хочемо нагадати публіці та всім моїм шанувальникам бути пильними та вкрай обережними під час цієї пандемії", – зазначив Джо Діффі у мережі.

Однак врятувати артиста так і не вдалось. Наразі невідомо, коли та де відбудеться церемонія прощання з Джо Діффі. Через спалах коронавірусу у США, ймовірно, похорон буде закритим, тому тільки родичі зможуть провести артиста в останню путь.

Що відомо про Джо Діффі?

Кантрі-співак мав шалену популярність у 1990-их роках. За роки своєї блискучої кар'єри Джо Діффі записав 13 студійних альбомів, 2 з яких стали платиновими, а ще 2 – золотими. Понад 20 його композицій часто очолювали рейтинги престижних хіт-парадів.

Найвідомішою піснею Джо Діффі є Same Old Train. Саме завдяки їй кантрі-співак отримав почесну музичну премію Греммі.

Слухайте трек Джо Діффі Same Old Train: аудіо

Щодо особистого життя, то Джо Діффі тричі йшов до вівтаря. Першими його обраницями були Янісе Паркет та Деббі Джонс, проте ці стосунки довго не тривали. А от з Терезою Крамп Джо Діффі прожив у шлюбі 20 років. Дружина артиста підтримувала його до останнього дня життя.