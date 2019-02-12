Лауреата премії Греммі Дональда Гловера звинуватили в плагіаті

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Лауреата премії Греммі Дональда Гловера звинуватили в плагіаті
/ Колаж: LifeStyle 24, фото з соцмереж

Відомий американський актор та виконавець Дональд Гловер (сценічне ім’я Childish Gambino) 10 лютого отримав одразу дві музичні премії Греммі – "Запис року" та "Пісня року" за пісню This is America. Але в мережі неочікувано виник скандал – автора пісні звинуватив у плагіаті репер Джейз Харлі, який стверджує, що той сплагіатив його композицію American Pharaoh.

Ще у травні минулого року Дональд Гловер випустив трек This is America. З моменту публікації у відеохостингу YouTube його переглянуло більше 486 мільйонів разів. За музичний трек у серпні 2018 року він отримав дві премії MTV Video Music Awards 2018 і в семи був номінований. Вже наприкінці року, у грудні, його номінували у двох категоріях престижної премії Греммі, де він зрештою став лауреатом.

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Але одразу ж після премії реп-виконавець Джейз Харлі звинуватив Гловера у плагіаті. За його словами, про схожість треків This is America і American Pharaoh він казав артисту ще минулого року, однак той жодним чином не відреагував. 

Я радий, що чорному хлопцю вдалося пробитися, але для нашої культури в цілому це погано: він отримав престижну нагороду за пісню, яку не відрізнити від чужої. Мені не важлива премія, нехай він просто визнає, що чув мою пісню,
– прокоментував Джейз для видання TMZ.

Сам же Дональд Гловер цю ситуацію ніяк не коментує, а на церемонію вручення премій Греммі в Лос-Анджелесі він так і не з'явився. Варто додати, що у двох композиціях і справді чутно схожі мотиви, але LifeStyle 24 пропонує вам самим послухати і сформувати власну думку.

Jase Harley –  American Pharaoh: дивитись відео онлайн

Childish Gambino – This is America

 

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Теги: LifeStyle Скандал Музика Grammy Нагороди
Джерело: 24 Канал
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