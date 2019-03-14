Лазанья – рецепт приготування класичної італійської страви

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Лазанья рецепт
Лазанья рецепт / Богданна Рибак

Традиційна страва італійської кухні, яка популярна у всьому світі. Лазанья досить калорійна страва, адже до її складу входить популярний соус Бешамель. Лазанью готували в печі у спеціальних сковорідках без ручки, куди клали певну кількість шарів тонкого тіста, що чергувався з Болоньєзе і пармезаном. Сьогодні рецепт класичної лазаньї майже не відрізняється від рецепту тих часів.

Класична лазанья готується із 5 шарів. Італійці стверджують, якщо у лазаньї налічується менше шарів, тоді це вже інша страва.

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Рецепт приготування тіста на лазанью

Інгредієнти для тіста:
– 400 грам борошна;
– 200 грам спельти;
– 4 яйця;
– 3 жовтка;
– 1/2 ч ложки солі.

До попередньо просіяної муки додаємо спельту та сіль. Формуємо невеличку гірку з отвором всередині. Яйця та жовтки виливаємо всередину гірки з муки та починаємо обережно замішувати тісто.

Замішуємо тісто протягом 10 хвилин. Коли тісто стало гладеньким та однорідним – обгортаємо його харчовою плівкою та даємо "відпочити" у холодильнику не менше 30 хвилин.

рецепт лазаньї
Лазанья класичний рецепт

Рецепт начинки Болоньєзе

Інгредієнти для Болоньєзе:
– 500 грам фаршу асорті;
– 1 морквина;
– 1 цибуля;
– 2 ст ложки томатної пасти;
– сіль;
– перець;
– паприка.

Цибулю та моркву нарізаємо кубиками та тушкуємо на оливковій олії до золотавої скоринки. Додаємо до моркви та цибулі фарш та томатну пасту. Ретельно перемішуємо начинку для млинців. Солимо, перчимо за смаком. Додаємо паприку для більш вираженого смаку.

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Рецепт приготування Бешамелю

Інгредієнти для приготування Бешамелю:
– 200 грам борошна;
– 100 грам вершкового масла;
– 1 л молока;
– сіль;
– білий перець;
– мускатний горіх.

На розігрітій сковорідці розтоплюємо масло, додаємо муку та ретельно перемішуємо ложкою. Додаємо молоко та за допомогою вінчика швидко перемішуємо соус до утворення однорідної маси. Солимо та перчимо за смаком. Натираємо на терці мускатний горіх.

Лазанья
Рецепт приготування італійської лазаньї

Із приготованого тіста на лазанью формуємо листи (квадратні або круглі) – все залежить від обраної презентації. Відварюємо тонкі листи тіста 1 хвилину.

Викладаємо у підготовану форму або презентаційне кільце тісто, змащуємо соусом та начинкою. Таких шарів має бути мінімум п'ять.

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Останній шар тіста змащуємо соусом Бешамель та натираємо сиром пармезан.

Випікаєм лазанью при температурі 180 градусів 40 хвилин.

Для презентації можна використати свіжий базилік.

Смачного!

Фото: Богданна Рибак

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Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Публікації Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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