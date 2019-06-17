Ледь прикриває груди: Емілі Ратажковскі приміряла крихітний сексуальний купальник

Знаменита Instagram-спокусниця та відома модель Емілі Ратажковскі поділилася звабливими фотографіями з відпочинку на Бермудських Островах. 28-річна зірка позувала на березі океану у міні-купальнику від власного бренду.

Емілі Ратажковскі добре відома своїми звабливими фото, які вона періодично публікує на Instagram-сторінці. Модель, яка також створила власний бренд купальників, часто демонструє нові варіанти пляжного вбрання, підкреслюючи свої стрункі та сексуальні форми.

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Так, нові фото 28-річна зірка оприлюднила прямо з Бермудських Островів. Емілі позувала перед камерою у доволі екстремальному купальному костюмі від власної марки Inamorata. Крихітний бюстгальтер, стрінги та багато зав'язок додали неабиякої сексуальності її легкому пляжному образу. Модель також постала у кадрі в позі кішки та стоячи на фоні неймовірних краєвидів Бермудських Островів.