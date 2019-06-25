Леді Гага епатувала у сексуальному вбранні: гарячі фото

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Леді Гага в сексуальному образі
Леді Гага в сексуальному образі / www.gettyimages.com

Американська співачка Леді Гага полюбляє вражати прихильників незвичними вбраннями. Та зірка обирає епатажні образи не тільки для сцени, але й під час буденних виходів. Днями оскароносна зірка прогулялась вулицями Нью-Йорка у сексуальному одязі.

Не помітити Леді Гагу в натовпі просто неможливо, адже артистка щоразу обирає речі, які навряд чи вбрала будь-яка знана модниця. Так, днями папараці сфотографували співачку під час її прогулянки Манхеттеном. Артистка вийшла на вулицю без штанів та у довгій футболці із надписом Green Day, яка ледь прикривала її спідню білизну. 

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Свій сексуальний образ Леді Гага доповнила лаковими чоботами на підборах та сплетеним у хвіст волоссям. Під час прогулянки поп-співачку супроводжував охоронець, а сама зірка притримувала своє вбрання руками, щоб прихильники не побачили її оголені сідниці.  

Леді Гага в Нью-Йорку
Леді Гага в Нью-Йорку / Getty Images

Та це не єдиний образ, яким приголомшувала Леді Гага жителів Нью-Йорка. Перед цим артистка покидала свій готель у шкіряному бюстгальтері, спідниці із завищеною талією, рукавицях та чоботах на чималих підборах. Леді Гага виглядала досить зухвало, вбравши сонцезахисні окуляри та пафосно крокуючи повз фотографів. 

Сексуальна Леді Гага
Сексуальна Леді Гага / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леді Гага Нью-Йорк
Джерело: LifeStyle 24
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