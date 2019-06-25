Леді Гага епатувала у сексуальному вбранні: гарячі фото

Американська співачка Леді Гага полюбляє вражати прихильників незвичними вбраннями. Та зірка обирає епатажні образи не тільки для сцени, але й під час буденних виходів. Днями оскароносна зірка прогулялась вулицями Нью-Йорка у сексуальному одязі.

Не помітити Леді Гагу в натовпі просто неможливо, адже артистка щоразу обирає речі, які навряд чи вбрала будь-яка знана модниця. Так, днями папараці сфотографували співачку під час її прогулянки Манхеттеном. Артистка вийшла на вулицю без штанів та у довгій футболці із надписом Green Day, яка ледь прикривала її спідню білизну.

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Свій сексуальний образ Леді Гага доповнила лаковими чоботами на підборах та сплетеним у хвіст волоссям. Під час прогулянки поп-співачку супроводжував охоронець, а сама зірка притримувала своє вбрання руками, щоб прихильники не побачили її оголені сідниці.



Леді Гага в Нью-Йорку / Getty Images

Та це не єдиний образ, яким приголомшувала Леді Гага жителів Нью-Йорка. Перед цим артистка покидала свій готель у шкіряному бюстгальтері, спідниці із завищеною талією, рукавицях та чоботах на чималих підборах. Леді Гага виглядала досить зухвало, вбравши сонцезахисні окуляри та пафосно крокуючи повз фотографів.



Сексуальна Леді Гага / Getty Images

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