Леді Гага ледь не впала посеред концерту: курйозне відео

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Леді Гага ледь не впала на сцені
Леді Гага ледь не впала на сцені / Instagram / @gagavegas

Візит Леді Гаги до запального Лас-Вегаса обернувся чималим курйозом: артистка ледь не впала на сцені через складну конструкцію. Відео опублікували прихильники артистки, які були присутні на концерті.

Знаменита співачка Леді Гага полюбляє дивувати своїх прихильників яскравими сценічними та буденними образами. Однак не тільки вигляд артистки привертає увагу прихильників, але й ефектні шоу на її концертах.

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Так, спеціально для свого гучного туру Enigma поп-співачка замовила величезну металеву конструкцію, висота якої сягала 3 метрів. Під час виступу Леді Гага залізла на неї в костюмі срібного кольору з дзеркальними вставками. Однак футуристичні декорації дещо підвели артистку та просто посеред номеру вона зачепилась за якусь деталь конструкції та ледь не впала. Спіймали всесвітньовідому артистку танцівники з її шоу-балету. 

Згідно з роликом, який прихильники одразу ж опублікували у мережі, Леді Гага продовжила співати трек Judas та вдала, наче це було частиною ефектної постановки. 

Та це не єдиний конфуз, який трапився з Леді Гагою у Лас-Вегасі. На відкритті виставки Haus of Gaga артистка прийшла в епатажному образі: кроп-топі та об'ємній фатиновій спідниці помаранчевого кольору. Однак під час фотосесії Леді Гага, обіймаючи підопічних, засвітила спідню білизну. Фотографи встигли зняти конфуз. 

Haus of Gaga – творча група, яка спеціально для артистки створює одяг, аксесуари, реквізити та декорації для виступів. Леді Гага виставляє на показ результати роботи своїх підопічних та знайомить світ з авторами її екстравагантних сценічних образів. 

Леді Гага оконфузилась у Лас-Вегасі
Леді Гага оконфузилась у Лас-Вегасі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Курйозні новини Леді Гага
Джерело: LifeStyle 24
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