Леді Гага офіційно підтвердила чутки про роман з Майклом Поланскі

Американська співачка Леді Гага більше не має наміру приховувати свого обранця. Після новин про роман з Майклом Поланскі вона опублікувала спільне романтичне фото, підтвердивши чутки інсайдерів.

Світлина з'явилась на інстаграм-сторінці Леді Гаги та викликала чималий фурор серед прихильників. На кадрі співачка сіла на коліна коханому, коли він ніжно обійняв її. Фото пара зробила в Маямі з видом на океан, що додало романтичності кадру.

Читайте також: Леді Гага планує стати мамою

Ми чудово повеселились у Маямі. Люблю вас, мої монстрики і фанати! Ви найкращі!

– написала Леді Гага.

Артистка двічі потрапляла в об'єктив папараці з Майклом Поланскі, тому приховувати свій роман вже не було потреби. У перший день лютого бізнесмен підтримав Леді Гагу на її сольному концерті, а вже наступного дня вирушив з нею на матч Суперкубка.

За даними інсайдерів, Леді Гага та Майкл Поланскі познайомились у грудні 2019 року. Тоді успішний бізнесмен запросив артистку на благодійний вечір, який сам організував. За іншими даними, пару познайомив друг та колега чоловіка Шон Паркер.

Майкл Поланскі закінчив Гарвардський університет і є чудовим аналітиком. Він зумів заробити мільйонні статки на інвестиціях та компанії Parker Group. Також Майкл Поланскі очолює Інститут імунотерапії раку.