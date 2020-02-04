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Леді Гага офіційно підтвердила чутки про роман з Майклом Поланскі

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Леді Гага підтвердила чутки про роман / Instagram / @ladygaga

Американська співачка Леді Гага більше не має наміру приховувати свого обранця. Після новин про роман з Майклом Поланскі вона опублікувала спільне романтичне фото, підтвердивши чутки інсайдерів.

Світлина з'явилась на інстаграм-сторінці Леді Гаги та викликала чималий фурор серед прихильників. На кадрі співачка сіла на коліна коханому, коли він ніжно обійняв її. Фото пара зробила в Маямі з видом на океан, що додало романтичності кадру. 

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Ми чудово повеселились у Маямі. Люблю вас, мої монстрики і фанати! Ви найкращі!
– написала Леді Гага. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Артистка двічі потрапляла в об'єктив папараці з Майклом Поланскі, тому приховувати свій роман вже не було потреби. У перший день лютого бізнесмен підтримав Леді Гагу на її сольному концерті, а вже наступного дня вирушив з нею на матч Суперкубка.

За даними інсайдерів, Леді Гага та Майкл Поланскі познайомились у грудні 2019 року. Тоді успішний бізнесмен запросив артистку на благодійний вечір, який сам організував. За іншими даними, пару познайомив друг та колега чоловіка Шон Паркер.

Майкл Поланскі закінчив Гарвардський університет і є чудовим аналітиком. Він зумів заробити мільйонні статки на інвестиціях та компанії Parker Group. Також Майкл Поланскі очолює Інститут імунотерапії раку.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Леді Гага Зіркові романи
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