Леді Гага планує стати мамою, – ЗМІ

33-річна Леді Гага, яка є однією з найепатажніших співачок світу, готова стати мамою. Артистка навіть розмірковує над тим, щоб найближчим часом мати першу дитину.

Як повідомляє Radar Online з посиланням на інсайдерів, у 2020 році Леді Гага налаштована знайти своє кохання та мати стабільні стосунки. Однак і це не допоможе їй втілити головну мрію – мати дитину. Тому зірка вже обмірковує можливості усиновлення або сурогатного материнства.

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Про створення сім'ї Леді Гага задумалась після того, як потрапила до лікарні після концерту. На шоу в Лас-Вегасі зірка запросила на сцену прихильника, якому несподівано вискочила на руки і впала. Виступ Леді Гага таки завершила, а на обстеженні в лікарні задумалась про своє життя. Інсайдери стверджують, що саме тоді артистка зрозуміла, що всі зароблені статки вона не матиме кому передати у спадок.

У лікарні, після того, як вона разом із шанувальником упала зі сцени у Лас-Вегасі, в неї сталося осяяння. Коли їй робили рентген усього тіла, її захопили емоції. У неї є все, чого вона лише забажає в цілому світі, але нема, кому передати цей спадок. Леді Гага має чудову сім'ю, тому це саме те, чого вона прагне зараз,

– розповів інсайдер.

Водночас у мережі набуло шаленої популярності відео, на якому видно момент падіння Леді Гаги зі сцени. Інцидент стався у жовтні 2019 року.

Дивіться відео, як Леді Гага впала на концерті:

Що відомо про особисте життя Леді Гаги?

Особисте життя Леді Гаги опинилось під ретельним наглядом ЗМІ після її участі у фільмі "Народження зірки". Партнером артистки по оскароносній кінострічці став голлівудський актор Бредлі Купер, який після прем'єри розірвав стосунки з Іриною Шейк. Тоді чи не всі західні ЗМІ шукали підтвердження роману між зірками, а сама Леді Гага публічно спростовувала всі підозри журналістів.

"Люди побачили любов, і знаєте що? Саме цього ми і добивалися! Shallow – це пісня про кохання. "Народження зірки" – це кіно про любов. Ми так довго працювали над цим виступом, його випереджало кілька тижнів репетицій… Коли ти співаєш про любов, ти хочеш, щоб це почуття пережили люди, які слухають тебе. Я артистка і, на мою думку, ми з Бредлі проробили гарну роботу", – стверджувала Леді Гага.

До цього епатажна співачка мала невдалі стосунки з Тейлором Кінні та розрив заручин з Крістіаном Каріно. Запаморочливий роман з Деном Гортоном також не мав продовження. Тому Леді Гага, за словами інсайдерів, заявила друзям, що для створення сім'ї їй не потрібен чоловік.