Леді Гага повністю оголилась для провокативної зйомки: фото 18+

Співачка і акторка Леді Гага приголомшила мережу. Зірка погодилась на провокативну фотосесію, поставши перед камерами без будь-якого одягу.

Відповідними фото 33-річна Леді Гага поділилась на інстаграм-сторінці. Згідно із дописом, артистка прикрасила новий випуск журналу Paper. Вона залюбки прийняла пропозицію від глянцю, перевтілившись у сексуального кіборга.

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На обкладинці глядачі зможуть побачити повністю голу Леді Гагу, яка засвітила пружні сідниці. Її тіло під'єднали до десятків трубок, що виглядало досить провокативно. Сама ж артистка переконує, що це не порнографія, а мистецтво.

Я згодна бути оголеною, не дивлячись на присутніх в цій кімнаті. Вважаю, що ми робимо мистецтво, це не порнографія,

– зазначила Леді Гага.

За процесом фотосесії спостерігав художник Фредерік Гейман, який допоміг авторам проєкту створити 3D-аватар Гаги.

На інших кадрах Леді Гага вже постала в одязі, однак це не повпливало на сексуальність фото. Співачка приміряла прозорий костюм, а також плісировану спідницю з блузою із весняно-літньої колекції Balenciaga.