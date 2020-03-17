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Леді Гага повністю оголилась для провокативної зйомки: фото 18+

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Леді Гага повністю оголилась перед камерою / Instagram / @ladygaga

Співачка і акторка Леді Гага приголомшила мережу. Зірка погодилась на провокативну фотосесію, поставши перед камерами без будь-якого одягу.

Відповідними фото 33-річна Леді Гага поділилась на інстаграм-сторінці. Згідно із дописом, артистка прикрасила новий випуск журналу Paper. Вона залюбки прийняла пропозицію від глянцю, перевтілившись у сексуального кіборга. 

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На обкладинці глядачі зможуть побачити повністю голу Леді Гагу, яка засвітила пружні сідниці. Її тіло під'єднали до десятків трубок, що виглядало досить провокативно. Сама ж артистка переконує, що це не порнографія, а мистецтво. 

Я згодна бути оголеною, не дивлячись на присутніх в цій кімнаті. Вважаю, що ми робимо мистецтво, це не порнографія,
– зазначила Леді Гага.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

За процесом фотосесії спостерігав художник Фредерік Гейман, який допоміг авторам проєкту створити 3D-аватар Гаги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

На інших кадрах Леді Гага вже постала в одязі, однак це не повпливало на сексуальність фото. Співачка приміряла прозорий костюм, а також плісировану спідницю з блузою із весняно-літньої колекції Balenciaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Леді Гага
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