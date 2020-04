Леді Гага представила трек-лист нового альбому Chromatica: яких зірок у ньому ви ще почуєте

Американська співачка Леді Гага через пандемію коронавірусу повинна була відкласти прем'єру нового альбому Chromatica, втім підігріла очікування фанатів переліком всіх пісень, які у ньому будуть.

До нового альбому увійде 16 композицій – деякі з них ми почуємо у сольному виконанні Леді Гаги, а деякі записані спільно зі світовими знаменитостями: Елтоном Джоном, Аріаною Гранде, групою Blackpink та з вокалістом OneRepublic Раяном Теддером. Про це повідомляють на твіттер-сторінці Леді Гаги.

Цікаво Що послухати на карантині: 5 пісень від Alyona Alyona

Повний трек-лист нового альбому Леді Гаги Chromatica:

Chromatica I

Alice

Stupid Love

Rain On Me (with Ariana Grande)

Free Woman

Fun Tonight

Chromatica II

911

Plastic Doll

Sour Candy (with Black Pink)

Enigma

Replay

Chromatica III

Sine From Above (with Elton John)

1000 Doves

Babylon

Про дату релізу Chromatica наразі нічого невідомо. Леді Гага також повідомила у мережі, що при покупці ексклюзивної версії альбму фанати знаменитості можуть почути ще одну пісню Love Me Right, яка не увійшла в альбом, а також версію фортепіано 1000 Doves і ремікс на трек Stupid Love.