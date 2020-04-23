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Леді Гага представила трек-лист нового альбому Chromatica: яких зірок у ньому ви ще почуєте

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Леді Гага / Instagram / @ladygaga

Американська співачка Леді Гага через пандемію коронавірусу повинна була відкласти прем'єру нового альбому Chromatica, втім підігріла очікування фанатів переліком всіх пісень, які у ньому будуть.

До нового альбому увійде 16 композицій – деякі з них ми почуємо у сольному виконанні Леді Гаги, а деякі записані спільно зі світовими знаменитостями: Елтоном Джоном, Аріаною Гранде, групою Blackpink та з вокалістом OneRepublic Раяном Теддером. Про це повідомляють на твіттер-сторінці Леді Гаги.

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Повний трек-лист нового альбому Леді Гаги Chromatica:

Chromatica I
Alice
Stupid Love
Rain On Me (with Ariana Grande)
Free Woman
Fun Tonight
Chromatica II
911
Plastic Doll
Sour Candy (with Black Pink)
Enigma
Replay
Chromatica III
Sine From Above (with Elton John)
1000 Doves
Babylon

Про дату релізу Chromatica наразі нічого невідомо. Леді Гага також повідомила у мережі, що при покупці ексклюзивної версії альбму фанати знаменитості можуть почути ще одну пісню Love Me Right, яка не увійшла в альбом, а також версію фортепіано 1000 Doves і ремікс на трек Stupid Love. 

Автор: Уляна Журба
Теги: Леді Гага LifeStyle Музика
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